قبل مواجهة ثنائي المغرب.. صنداونز يتعثر على ملعبه بالتعادل أمام مانياما

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 20:32

كتب : FilGoal

مورينا - صنداونز ضد مانياما

استهل صنداونز الجنوب إفريقي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالتعثر على ملعبه.

وتعادل صنداونز سلبيا بدون أهداف أمام مانياما بطل الكونغو الديمقراطية.

وتضم المجموعة الثانية بجوار صنداونز ومانياما، ثنائي المغرب الرجاء والجيش الملكي.

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ويحل صنداونز ضيفا على الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات الجولة الثانية يوم 7 ديسمبر المقبل.

أما مانياما فيستضيف فريق الرجاء في نفس اليوم بالجولة الثانية.

وفشل صنداونز رغم سيطرته على الكرة طوال اللقاء في تسجيل ولو هدف في المباراة.

ووصلت استحواذ صنداونز في اللقاء لـ 76% مقابل 24% فقط للفريق الضيف.

وسدد لاعبو صنداونز 17 تسديدة بينهم 5 على مرمى مانياما.

بينما تسديدات مانياما الثمانية كانت خارج مرمى رولاني ويليامز.

دوري أبطال إفريقيا صنداونز مانياما
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