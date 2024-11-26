مدرب بيراميدز: بعثنا رسالة قوية للمنافسين.. ورد فعل اللاعبين في الشوط الثاني كان رائعا

أكد محمد ناجي جدو المدرب المساعد لبيراميدز، أن فريقه بعث رسالة قوية للمنافسين بعد الفوز الكبير في افتتاحية مباريات الفريق بمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحقق بيراميدز أكبر فوز له في دور المجموعات بدوري الأبطال في مشاركته الثانية بخماسية مقابل هدف وحيد على حساب ساجرادا الأنجولي والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

وقال جدو في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس، عقب المباراة: "كان مهما الفوز لنبعث رسالة مع بداية دور المجموعات خاصة أن المباراتين المقبلتين خارج أرضنا".

وأكمل: "الشوط الأول لم نوفق في تسجيل الفرص، ولكننا نجحنا في السيطرة على المباراة وكان رد فعل اللاعبين رائعا بإضافة أهداف، وكنا نتمنى الخروج بشباك نظيفة".

سجل خماسية بيراميدز أمام ساجرادا إبراهيم عادل هدفين، ومحمد حمدي، وفيستون ماييلي، وأحمد عاطف قطة، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب كاتشي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وخرج بيراميدز متقدما الشوط الأول بهدف وحيد أحرزه إبراهيم عادل، قبل إضافة 4 أهداف في الشوط الثاني، ولكن تلقى الفريق هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويخرج بيراميدز في الجولة المقبلة أمام دجوليبا المالي، ثم الترجي في الجولة الثالثة على ملعبه في تونس.

ويقع بيراميدز الموسم الحالي في المجموعة الرابعة التي تضم كل من: الترجي التونسي - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

من جهته، قال إبراهيم عادل صاحبي الهدفين الأول والثالث: "مباراة وانتهت ونغلق الصفحة ونركز في المباريات القادمة".

وأضاف: "الشوط الأول أضعنا العديد من الفرص ولكن تحدثنا مع بعض لاستغلال الفرص في الشوط الثاني، وهو ما حققناه".

فيما قال أحمد عاطف قطة صاحب الهدف الخامس في تصريحات لـ بي ان سبورتس: "لا يوجد مباراة صعبة ومباراة سهلة، ولكننا نجحنا في تسهيل المباراة على أنفسنا، وتسجيل مهرجان أهداف".