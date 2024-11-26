مدرب استاد أبيدجان: حظوظنا قائمة بعد هذا الأداء.. والأهلي استغل الفرص

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 20:20

كتب : FilGoal

فرحة حارس استاد أبيدجان

يرى سارج دوايريه مساعد مدرب استاد أبيدجان الإيفوراي أن حظوظ فريقه قائمة رغم الخسارة أمام الأهلي.

ونجح الأهلي في افتتاح دور المجموعات بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال سارج دوايريه مساعد مدرب استاد أبيدجان عبر قناة بي إن سبورتس: "هذه حرب خسرناها لكن المعركة لم تنته".

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وتابع دوايريه "انتصر الفريق الذي استغل الفرص التي سنحت له".

وشدد "أظن أن حظوظنا لا تزال موجودة، الأهلي فريق كبير وكبير جدا ويسيطر على البطولات، ومستوانا أمامهم يمنحنا ثقة".

واختتم دوايريه تصريحاته "أعتقد أننا سنتحسن وذلك سيمنحنا شجاعة كبيرة خلال المباريات المقبلة في دوري الأبطال".

وحقق الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المجموعة التي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة بدوري الأبطال ضد أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا.

تقدم الأهلي في الدقيقة 14 عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" بتسديدة مقصية رائعة بعد عرضية من أفشة.

ثم أضاف أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 21 بتسديدة أرضية رائعة بعد تمريرة من طاهر.

وجاء الدور على حسين الشحات ليسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 26 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من كهربا وضعته في مواجهة الشباك الخالية ليسدد بالقدم اليسرى في المرمى.

وسجل استاد أبيدجان هدفه الأول في الدقيقة 29 عن طريق كاسوم كوني، وجاء الهدف بضربة رأسية بعد هجمة مرتدة سريعة.

الهدف الإيفواري أنهى سلسلة الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة بعد 12 مباراة إفريقية.

ويرجع آخر هدف تلقاه الأهلي في شباكه في 2 ديسمبر 2023 في مباراة يانج أفريكانز التي انتهت 1-1 في الجولة الثانية لدور المجموعات موسم 2023 - 2024.

وارتقى حسين الشحات لاعب الأهلي إلى المركز الرابع في قائمة هدافي الأحمر في بطولات إفريقيا المختلفة عبر التاريخ.

ووصل الشحات إلى هدفه رقم 21 مع الأهلي في بطولات إفريقيا ليصل إلى الرابع في قائمة الهدافين متخطيا وليد سليمان، ولا يزال أمامه الثلاثي التاريخي محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة وعماد متعب في المراكز الثلاثة الأولى.

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