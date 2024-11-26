الفوز الأكبر بمجموعات دوري الأبطال.. بيراميدز يدك شباك ساجرادا بخماسية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 20:12

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل يحتفل بهدفه أمام ساجرادا الأنجولي

حقق بيراميدز فوزًا كبيرًا على حساب ساجرادا الأنجولي في أولى جولات دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

ونجح بيراميدز في مشاركته الثانية بدوري الأبطال في تحقيق الفوز الأكبر له في دور المجموعات.

وسبق لبيراميدز أن سجل 6 أهداف في الدور التمهيدي بدوري الأبطال في الموسمين الحالي والماضي.

أخبار متعلقة:
تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد ساجرادا وتواجد لاشين أساسيا قائمة بيراميدز - غياب أوجولا وسامي.. وتواجد الكرتي لمواجهة ساجرادا مؤتمر بيراميدز - دودو الجباس: نرغب في محو الصورة التي قدمناها الموسم الماضي

سجل خماسية بيراميدز إبراهيم عادل هدفين، ومحمد حمدي، وفيستون ماييلي، وأحمد عاطف قطة، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب كاتشي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويلتقي بيراميدز في الجولة المقبلة أمام دجوليبا المالي خارج الديار، ثم الخروج لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة.

وودع بيراميدز مسابقة دوري الأبطال في الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة التي ضمت صنداونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونجولي، ونواذيبو الموريتاني.

ويقع بيراميدز الموسم الحالي في المجموعة الرابعة التي تضم كل من: الترجي التونسي - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

التشكيل

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - طارق علاء - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط كبير من بيراميدز، ومنع القائم الأيمن لساجرادا هدفا من فيستون ماييلي في الدقيقة الثالثة، تابعها إبراهيم عادل ولكن مرت بجوار القائم.

وبعد ضغط كبير نجح إبراهيم عادل في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17 بعد رأسية رائعة مستغلا الكرة العرضية لمحمد الشيبي، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف وحيد.

Image

وفي الشوط الثاني نجح بيراميدز في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من محمد حمدي.

واصل بيراميدز مسلسل إهدار الفرص عن طريق مصطفى فتحي، وفيستون ماييلي حتى نجح إبراهيم عادل في إضافة الهدف الشخصي الثاني له، والثالث للفريق، بطريقة رائعة R2 في الزاوية البعيدة.

Image

بدأ بعدها المدير الفني لبيراميدز كرونسلاف يورتشيتش في إجراء تبديلات بنزول أحمد توفيق وعبد الرحمن مجدي بدلا من محمد الشيبي ومصطفى فتحي في الدقيقة 74.

ونجح فيستون ماييلي في ترجمة الفرص التي حاول إحرازها بتسجيل الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 77 بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي.

أجرى بعدها بيراميدز تبديلين آخرين بنزول مروان حمدي ووليد الكرتي وخروج فيستون ماييلي وإبراهيم عادل.

وفي الدقيقة 89 أضاف أحمد عاطف قطة الهدف الخامس بعد انفراده بالمرمى، بتمريرة من رمضان صبحي الذي صنع هدفه الثاني.

وقبل إطلاق صافرة النهاية في الدقيقة 90+2، سجل الضيوف هدفا شرفيا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق اللاعب كاتشي.

بيراميدز ساجرادا الأنجولي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر يورتشيتش: رغم النتيجة الكبيرة غير سعيد بأمرين.. وقطة سيكون الأفضل مؤتمر كولر: المهم الفوز وليس الأرقام القياسية.. وسبب حزن رضا سليم قبل مواجهة ثنائي المغرب.. صنداونز يتعثر على ملعبه بالتعادل أمام مانياما مدرب بيراميدز: بعثنا رسالة قوية للمنافسين.. ورد فعل اللاعبين في الشوط الثاني كان رائعا مدرب استاد أبيدجان: حظوظنا قائمة بعد هذا الأداء.. والأهلي استغل الفرص ليلة تألق كهربا ونهاية الشباك النظيفة.. الأهلي يفتتح مجموعات إفريقيا برباعية في استاد أبيدجان بعد 12 مباراة.. استاد أبيدجان ينهي سلسلة الأهلي في الحفاظ على شباكه يتبقى أمامه الخطيب وتريكة ومتعب.. الشحات رابع هدافي الأهلي في بطولات إفريقيا
أخر الأخبار
مؤتمر يورتشيتش: رغم النتيجة الكبيرة غير سعيد بأمرين.. وقطة سيكون الأفضل دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل مانشستر سيتي - جوارديولا يجري 3 تبديلات للبحث عن الفوز الغائب أمام فينورد 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل برشلونة - أولمو وبيدري أساسيان أمام بريست.. وجافي ودي يونج على دكة البدلاء 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أرسنال - 4 تبديلات وساليبا يخوض مباراته الـ100 أمام لشبونة 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أبطال أرووبا – كين يقود هجوم بايرن.. وتبديلات في باريس سان جيرمان 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: المهم الفوز وليس الأرقام القياسية.. وسبب حزن رضا سليم 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميكالي: لم نتوقف عن الكفاح.. وهذه الفترة الأصعب لي في مصر ساعة | الكرة المصرية
خلفا لـ تاتا مارتينو.. ماسكيرانو يقود إنتر ميامي وزملائه السابقين ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته