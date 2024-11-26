الفوز الأكبر بمجموعات دوري الأبطال.. بيراميدز يدك شباك ساجرادا بخماسية

حقق بيراميدز فوزًا كبيرًا على حساب ساجرادا الأنجولي في أولى جولات دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

ونجح بيراميدز في مشاركته الثانية بدوري الأبطال في تحقيق الفوز الأكبر له في دور المجموعات.

وسبق لبيراميدز أن سجل 6 أهداف في الدور التمهيدي بدوري الأبطال في الموسمين الحالي والماضي.

سجل خماسية بيراميدز إبراهيم عادل هدفين، ومحمد حمدي، وفيستون ماييلي، وأحمد عاطف قطة، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب كاتشي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويلتقي بيراميدز في الجولة المقبلة أمام دجوليبا المالي خارج الديار، ثم الخروج لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة.

وودع بيراميدز مسابقة دوري الأبطال في الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة التي ضمت صنداونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونجولي، ونواذيبو الموريتاني.

ويقع بيراميدز الموسم الحالي في المجموعة الرابعة التي تضم كل من: الترجي التونسي - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

التشكيل

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - طارق علاء - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط كبير من بيراميدز، ومنع القائم الأيمن لساجرادا هدفا من فيستون ماييلي في الدقيقة الثالثة، تابعها إبراهيم عادل ولكن مرت بجوار القائم.

وبعد ضغط كبير نجح إبراهيم عادل في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17 بعد رأسية رائعة مستغلا الكرة العرضية لمحمد الشيبي، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف وحيد.

وفي الشوط الثاني نجح بيراميدز في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من محمد حمدي.

واصل بيراميدز مسلسل إهدار الفرص عن طريق مصطفى فتحي، وفيستون ماييلي حتى نجح إبراهيم عادل في إضافة الهدف الشخصي الثاني له، والثالث للفريق، بطريقة رائعة R2 في الزاوية البعيدة.

بدأ بعدها المدير الفني لبيراميدز كرونسلاف يورتشيتش في إجراء تبديلات بنزول أحمد توفيق وعبد الرحمن مجدي بدلا من محمد الشيبي ومصطفى فتحي في الدقيقة 74.

ونجح فيستون ماييلي في ترجمة الفرص التي حاول إحرازها بتسجيل الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 77 بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي.

أجرى بعدها بيراميدز تبديلين آخرين بنزول مروان حمدي ووليد الكرتي وخروج فيستون ماييلي وإبراهيم عادل.

وفي الدقيقة 89 أضاف أحمد عاطف قطة الهدف الخامس بعد انفراده بالمرمى، بتمريرة من رمضان صبحي الذي صنع هدفه الثاني.

وقبل إطلاق صافرة النهاية في الدقيقة 90+2، سجل الضيوف هدفا شرفيا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق اللاعب كاتشي.