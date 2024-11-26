ليلة تألق كهربا ونهاية الشباك النظيفة.. الأهلي يفتتح مجموعات إفريقيا برباعية في استاد أبيدجان

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 19:54

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - استاد أبيدجان

استهل الأهلي مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بالفوز على استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وحقق الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المجموعة التي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة بدوري الأبطال ضد أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا.

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وصف المباراة

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تقدم الأهلي في الدقيقة 14 عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" بتسديدة مقصية رائعة بعد عرضية من أفشة.

ثم أضاف أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 21 بتسديدة أرضية رائعة بعد تمريرة من طاهر.

وجاء الدور على حسين الشحات ليسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 26 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من كهربا وضعته في مواجهة الشباك الخالية ليسدد بالقدم اليسرى في المرمى.

وسجل استاد أبيدجان هدفه الأول في الدقيقة 29 عن طريق كاسوم كوني، وجاء الهدف بضربة رأسية بعد هجمة مرتدة سريعة.

الهدف الإيفواري أنهى سلسلة الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة بعد 12 مباراة إفريقية.

ويرجع آخر هدف تلقاه الأهلي في شباكه في 2 ديسمبر 2023 في مباراة يانج أفريكانز التي انتهت 1-1 في الجولة الثانية لدور المجموعات موسم 2023 - 2024.

وأهدر كهربا فرصة إضافة الرابع بعد تمريرة من يحيى عطية الله وضعته في مواجهة الشباك الخالية لكنه سدد بعيدا عن المرمى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

في الشوط الثاني أضاف كهربا الهدف الرابع للأهلي والثاني له بتسديدة مقصية جديدة بعد عرضية من خالد عبد الفتاح في الدقيقة 49.

ومرة أخرى سجل استاد أبيدجان في شباك الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 55 بمتابعة للكرة من من روجير كوني مستغلا ازدحام منطقة الجزاء باللاعبين بعد ركلة ركنية.

وأجرى كولر 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 75 بنزول بيرسي تاو ورضا سليم وكوكا بدلا من حسين الشحات وأفشة وكهربا.

وشارك عمر الساعي وكريم الدبيس بدلا من أكرم توفيق ويحيى عطية الله في الدقيقة 82 في آخر تبديلات الأهلي.

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