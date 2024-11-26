ليلة تألق كهربا ونهاية الشباك النظيفة.. الأهلي يفتتح مجموعات إفريقيا برباعية في استاد أبيدجان
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 19:54
كتب : عمرو عبد المنعم
استهل الأهلي مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بالفوز على استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.
محمود كهربا
النادي : الأهلي
وحقق الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المجموعة التي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.
ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة بدوري الأبطال ضد أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا.
وصف المباراة
تقدم الأهلي في الدقيقة 14 عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" بتسديدة مقصية رائعة بعد عرضية من أفشة.
ثم أضاف أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 21 بتسديدة أرضية رائعة بعد تمريرة من طاهر.
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⚽️🔥 مجدي أفشة يعزز تقدم الأهلي المصري#دوري_أبطال_أفريقيا #CAFChampionsLeague pic.twitter.com/hBuEKcD6XV— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024
وجاء الدور على حسين الشحات ليسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 26 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من كهربا وضعته في مواجهة الشباك الخالية ليسدد بالقدم اليسرى في المرمى.
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⚽️🔥 حسين الشحات يضيف الهدف الثالث لصالح الأهلي#دوري_أبطال_أفريقيا#CAFChampionsLeague pic.twitter.com/VILju9lFnc— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024
وسجل استاد أبيدجان هدفه الأول في الدقيقة 29 عن طريق كاسوم كوني، وجاء الهدف بضربة رأسية بعد هجمة مرتدة سريعة.
الهدف الإيفواري أنهى سلسلة الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة بعد 12 مباراة إفريقية.
ويرجع آخر هدف تلقاه الأهلي في شباكه في 2 ديسمبر 2023 في مباراة يانج أفريكانز التي انتهت 1-1 في الجولة الثانية لدور المجموعات موسم 2023 - 2024.
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⚽️🔥 كاسوم كوني يقلص الفارق بإحرازه الهدف الأول لفريق ستاد أبيدجان برأسية متقنة#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_ستاد_أبيدجان#CAFChampionsLeague pic.twitter.com/Mfi756olAw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024
وأهدر كهربا فرصة إضافة الرابع بعد تمريرة من يحيى عطية الله وضعته في مواجهة الشباك الخالية لكنه سدد بعيدا عن المرمى.
لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية مقابل هدف.
في الشوط الثاني أضاف كهربا الهدف الرابع للأهلي والثاني له بتسديدة مقصية جديدة بعد عرضية من خالد عبد الفتاح في الدقيقة 49.
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🔥🔥 مقصية رائعة من كهربا يسجل بها الهدف الرابع للأهلي#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_ستاد_أبيدجان#CAFChampionsLeague pic.twitter.com/L38KHi7fdQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024
ومرة أخرى سجل استاد أبيدجان في شباك الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 55 بمتابعة للكرة من من روجير كوني مستغلا ازدحام منطقة الجزاء باللاعبين بعد ركلة ركنية.
وأجرى كولر 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 75 بنزول بيرسي تاو ورضا سليم وكوكا بدلا من حسين الشحات وأفشة وكهربا.
وشارك عمر الساعي وكريم الدبيس بدلا من أكرم توفيق ويحيى عطية الله في الدقيقة 82 في آخر تبديلات الأهلي.