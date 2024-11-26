بعد 12 مباراة.. استاد أبيدجان ينهي سلسلة الأهلي في الحفاظ على شباكه

تلقى الأهلي هدفا أمام استاد أبيدجان بافتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفي الدقيقة 30 نجح كاسوم كوني مهاجم استاد أبيدجان في تسجيل هدف تقليص الفارق من رأسية قوية سكنت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

الهدف الإيفواري أنهى سلسلة الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة بعد 12 مباراة إفريقية.

ويرجع آخر هدف تلقاه الأهلي في شباكه في 2 ديسمبر 2023 في مباراة يانج أفريكانز التي انتهت 1-1 في الجولة الثانية لدور المجموعات موسم 2023 - 2024.

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⚽️🔥 كاسوم كوني يقلص الفارق بإحرازه الهدف الأول لفريق ستاد أبيدجان برأسية متقنة#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_ستاد_أبيدجان#CAFChampionsLeague pic.twitter.com/Mfi756olAw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024

كما تلقى الأهلي هدفا ثانيا في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب روجير أسالي بعد متابعة تسديدة قوية داخل منطقة جزاء الأهلي لتسكن الشباك.

وتعد تلك المرة الأولى التي يتلقى فيها الأهلي هدفين في مباراة واحدة بدوري أبطال إفريقيا منذ مباراة صنداونز الجنوب إفريقي يوم 11 مارس 2023 في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا موسم 2022 - 2023، وانتهت وقتها المباراة بخسارة الأهلي 5-2.

وبذلك يتلقى الأهلي هدفين في مباراة واحدة بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ 24 مباراة.

ويأتي مواعيد وترتيب مباريات الأهلي في دور المجموعات كالآتي:

الجولة الأولى (26 نوفمبر 2024)

الأهلي × استاد أبيدجان (6 مساء)

الجولة الثانية (7 ديسمبر)

أورلاندو بايرتس × الأهلي (3 عصرا)

الجولة الثالثة (13-14 ديسمبر)

الأهلي × شباب بلوزداد *سيتم تأجيله بسبب مشاركة الأهلي بكأس إنتركونتينينتال*

الجولة الرابعة (3-4 يناير)

شباب بلوزداد × الأهلي

الجولة الخامسة (10-11 يناير)

استاد أبيدجان × الأهلي

الجولة السادسة (17-18 يناير)

الأهلي × أورلاندو بايرتس

وجاءت القرعة بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - يانج أفريكانز التنزاني - الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: صنداونز الجنوب إفريقي - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانياما الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

وكان الأهلي قد تأهل لمرحلة المجموعات بعد تخطي جور ماهيا الكيني في دور الـ 32.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة في آخر خمس نسخ وحصد اللقب أربع مرات منهم.