يتبقى أمامه الخطيب وتريكة ومتعب.. الشحات رابع هدافي الأهلي في بطولات إفريقيا

ارتقى حسين الشحات لاعب الأهلي إلى المركز الرابع في قائمة هدافي الأحمر في بطولات إفريقيا المختلفة عبر التاريخ.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وسجل حسين الشحات هدف الأهلي الثالث في شباك استاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد استاد أبيدجان في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وأضاف الشحات هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 26 بتسديدة من أمام المرمى بعد تمريرة من كهربا.

ووصل الشحات إلى هدفه رقم 21 مع الأهلي في بطولات إفريقيا ليصل إلى الرابع في قائمة الهدافين متخطيا وليد سليمان.

ولا يزال أمام الشحات الثلاثي التاريخي محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة وعماد متعب في المراكز الثلاثة الأولى.

وأصبح ترتيب قائمة هدافي الأهلي في إفريقيا كالآتي:

محمود الخطيب 37 هدفا

محمد أبو تريكة 32 هدفا

عماد متعب 28 هدفا

حسين الشحات 21 هدفا

وليد سليمان 20 هدفا

video:1