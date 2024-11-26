للمرة السابعة مع الأهلي.. أفشة يسجل ويصنع أمام استاد أبيدجان

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 18:35

كتب : محمد سمير

الأهلي - استاد أبيدجان - أفشة

سجل محمد مجدي أفشة هدفا وصنع آخر خلال مواجهة الأهلي ضد استاد أبيدجان بافتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق استاد أبيدجان الإيفواري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وصنع أفشة الهدف الأول الذي سجله محمود كهربا، بينما سجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة.

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وتعتبر تلك المرة السابعة التي ينجح فيها أفشة في تسجيل هدف وصناعة آخر بنفس المباراة مع الأهلي.

ووصل أفشة للمساهمة رقم 91 مع الأهلي بعدما رفع رصيده إلى 43 هدفا و48 صناعة أهداف.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها أفشة في نفس المباراة بدوري أبطال إفريقيا.

وعلى مستوى دوري أبطال إفريقيا وصل أفشة لمساهمته رقم 21 بعدما سجل 11 هدفا وصنع 10 آخرين.

وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي يسجل ويصنع فيها أفشة لأول مرة منذ نهائي كأس مصر ضد الزمالك في مارس 2024.

ويأتي مواعيد وترتيب مباريات الأهلي في دور المجموعات كالآتي:

الجولة الأولى (26 نوفمبر 2024)

الأهلي × استاد أبيدجان (6 مساء)

الجولة الثانية (7 ديسمبر)

أورلاندو بايرتس × الأهلي (3 عصرا)

الجولة الثالثة (13-14 ديسمبر)

الأهلي × شباب بلوزداد *سيتم تأجيله بسبب مشاركة الأهلي بكأس إنتركونتينينتال*

الجولة الرابعة (3-4 يناير)

شباب بلوزداد × الأهلي

الجولة الخامسة (10-11 يناير)

استاد أبيدجان × الأهلي

الجولة السادسة (17-18 يناير)

الأهلي × أورلاندو بايرتس

وجاءت القرعة بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - يانج أفريكانز التنزاني - الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: صنداونز الجنوب إفريقي - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانياما الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

وكان الأهلي قد تأهل لمرحلة المجموعات بعد تخطي جور ماهيا الكيني في دور الـ 32.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة في آخر خمس نسخ وحصد اللقب أربع مرات منهم.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا أفشة
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