للموسم الخامس على التوالي.. كهربا يسجل مع الأهلي في إفريقيا

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" هدف تقدم الأهلي في شباك استاد أبيدجان الإيفواري.

ويلعب الأهلي ضد استاد أبيدجان في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ونجح كهربا في تسجيل الهدف في الدقيقة 14 بتسديدة مقصية رائعة بعد عرضية من محمد مجدي "أفشة".

ثم سجل كهربا هدف الأهلي الرابع بتسديدة مقصية أخرى في الدقيقة 55 من الشوط الثاني.

وسجل كهربا مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا للموسم الخامس على التوالي.

كما وصل للهدف رقم 15 مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وبشكل عام سجل كهربا للموسم السادس على التوالي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق مطلع عام 2020.

ووصل كهربا للهدف رقم 48 بشكل عام مع الأهلي في مختلف البطولات.

وتساوى كهربا مع كل من أيمن شوقي ومحمد شريف في الأهداف الإفريقية مع الأهلي.

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