مؤتمر فخر الدين: طموحات المصري كبيرة في الكونفدرالية.. ومواجهة إنييمبا صعبة

كشف فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري عن استعداد لاعبي الفريق لافتتاح منافسات الكونفدرالية.

ويستضيف المصري فريق إنييمبا في افتتاح دور المجموعات.

وقال فخر الدين بن يوسف لاعب المصري في المؤتمر الصحفي: "طموحاتنا كبيرة للغاية، والجهاز الفني يبذل مجهودات كبيرة مع اللاعبين".

وتابع "لاعبو المصري على أتم استعدادا لمواجهة إنييمبا، وهي مباراة صعبة ضد منافس لديه خبرات كبيرة".

واختتم فخر الدين بن يوسف تصريحاته "مؤازرة جماهير المصري تمنحنا دفعة كبيرة".

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد وترتيب مباريات المصري في دور المجموعات:

الجولة الأولى: (27 نوفمبر)

المصري × إنيمبا

الجولة الثانية (8 ديسمبر)

بلاك بولز × المصري

الجولة الثالثة (15 ديسمبر)

الزمالك × المصري

الجولة الرابعة (5 يناير)

المصري × الزمالك

الجولة الخامسة (12 يناير)

إنيمبا × المصري

الجولة السادسة (19 يناير)

المصري × بلاك بولز

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس دو ماكيس الأنجولي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - استاد مالي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي - لواندا سول الأنجولي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - أسيك أبيدجان الإيفواري - جاراف السنغالي - أورابا يونايتد البوتسواني

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - أنيمبا النيجيري - بلاك بولز الموزمبيقي

وكان المصري في التصنيف الثاني بالقرعة، فيما جاء الزمالك في التصنيف الأول.

إنيمبا النيجيري الذي تواجد في المستوى الثالث توج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا 2003، و2004، وكذلك كأس السوبر الإفريقي في نفس العامين.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.