مران الزمالك – تأهيل ناصر ماهر وجلسة بين جوميز ونبيل عماد

خاض ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على ملعب النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعاني ناصر ماهر من إصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى واجهاد عضلي تعرض لها خلال مباراة المصري الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعب جزء من التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه بالشكل الأمثل.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع محمد شحاتة لاعب الوسط للاطمئنان عليى سير البرنامج التأهيلي الذي يخضع له في ظل إصابته بمزق في العضلة الضامة.

وواصل محمد شحاتة برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومنح جوميز تعليمات خاصة لنبيل عماد وشرح له بعض الأدوار الفنية المطلوبة من اللاعب لتنفيذها، قبل انطلاق التدريب الختامي استعداداً لمواجهة بطل موزمبيق.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنييمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.