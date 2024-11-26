مران الزمالك – تأهيل ناصر ماهر وجلسة بين جوميز ونبيل عماد

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 17:53

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الزمالك - البنك الأهلي

خاض ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على ملعب النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعاني ناصر ماهر من إصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى واجهاد عضلي تعرض لها خلال مباراة المصري الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعب جزء من التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه بالشكل الأمثل.

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - البنك ضد الأهلي والمحلة أمام الزمالك.. طرح تذاكر الجولة الرابعة الكونفدرالية - الزمالك بالطاقم الأساسي ضد بلاك بولز مؤتمر عبد المجيد: من الطبيعي أن يحقق الزمالك البطولات.. والقلق ينبغي أن يكون من مستوانا

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع محمد شحاتة لاعب الوسط للاطمئنان عليى سير البرنامج التأهيلي الذي يخضع له في ظل إصابته بمزق في العضلة الضامة.

وواصل محمد شحاتة برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومنح جوميز تعليمات خاصة لنبيل عماد وشرح له بعض الأدوار الفنية المطلوبة من اللاعب لتنفيذها، قبل انطلاق التدريب الختامي استعداداً لمواجهة بطل موزمبيق.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنييمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
مؤتمر يورتشيتش: رغم النتيجة الكبيرة غير سعيد بأمرين.. وقطة سيكون الأفضل مؤتمر كولر: المهم الفوز وليس الأرقام القياسية.. وسبب حزن رضا سليم قبل مواجهة ثنائي المغرب.. صنداونز يتعثر على ملعبه بالتعادل أمام مانياما مدرب بيراميدز: بعثنا رسالة قوية للمنافسين.. ورد فعل اللاعبين في الشوط الثاني كان رائعا مدرب استاد أبيدجان: حظوظنا قائمة بعد هذا الأداء.. والأهلي استغل الفرص الفوز الأكبر بمجموعات دوري الأبطال.. بيراميدز يدك شباك ساجرادا بخماسية ليلة تألق كهربا ونهاية الشباك النظيفة.. الأهلي يفتتح مجموعات إفريقيا برباعية في استاد أبيدجان بعد 12 مباراة.. استاد أبيدجان ينهي سلسلة الأهلي في الحفاظ على شباكه
أخر الأخبار
مؤتمر يورتشيتش: رغم النتيجة الكبيرة غير سعيد بأمرين.. وقطة سيكون الأفضل 24 ثاتيه | الكرة الإفريقية
تشكيل مانشستر سيتي - جوارديولا يجري 3 تبديلات للبحث عن الفوز الغائب أمام فينورد 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل برشلونة - أولمو وبيدري أساسيان أمام بريست.. وجافي ودي يونج على دكة البدلاء 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أرسنال - 4 تبديلات وساليبا يخوض مباراته الـ100 أمام لشبونة 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أبطال أرووبا – كين يقود هجوم بايرن.. وتبديلات في باريس سان جيرمان 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: المهم الفوز وليس الأرقام القياسية.. وسبب حزن رضا سليم 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميكالي: لم نتوقف عن الكفاح.. وهذه الفترة الأصعب لي في مصر ساعة | الكرة المصرية
خلفا لـ تاتا مارتينو.. ماسكيرانو يقود إنتر ميامي وزملائه السابقين ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته