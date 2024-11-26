دوري NBA – أوكلاهوما يستغل خسارة جولدن ستيت ويتصدر القسم الغربي

ارتقى أوكلاهوما سيتي ثاندرز إلى صدارة القسم الغربي من دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA مستغلا خسارة جولدن ستيت واريورز.

وفاز أوكلاهوما سيتي على سكرامنتو كينجز بنتيجة 130-109 في مباراة تألق فيها نجمه شاي جيلجوس ألكساندر.

وسجل اللاعب الكندي 37 نقطة في المباراة وأكمل 11 تمريرة مساعدة.

ليقود فريقه إلى صدارة المنطقة الغربية من الدوري.

فيما خسر جولدن ستيت أمام بروكلين نيتس بنتيجة 128-120 وهي الهزيمة الثانية على التوالي للفريق.

وتألق اللاعب الألماني دينيش شرودر مع بروكلين نيتس وسجل 31 نقطة وأكمل 11 تمريرة مساعدة و5 متابعات.

ليتراجع جولدن ستيت للمركز الثاني بعدما تلقى الهزيمة الخامسة له هذا الموسم مقابل 12 فوز.

واكتسح بوسطن سيلتيكس حامل اللقب منافسه لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 126-94 ليحقق الانتصار السادس على التوالي له.

ولا يزال كليفلاند كافاليرز متصدرا للقسم الشرقي من الدوري، ويأتي بعده بوسطن سيلتيكس في المركز الثاني، ثم أورلاندو ماجيك في المركز الثالث.