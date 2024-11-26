أبطال إفريقيا - الهلال يهزم يانج أفريكانز بثنائية.. وتعادل بين مازيمبي ومولودية الجزائر

افتتح الهلال السوداني مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بفوز ثمين خارج ملعبه أمام يانج أفريكانز التنزاني.

وتغلب الهلال السوداني على يانج أفريكانز بهدفين دون مقابل في افتتاح مباريات المجموعة الأولى.

وسجل للهلال السوداني كل من لاعبه الشاب المالي أداما كوليبالي في الدقيقة 63، وقتل ياسر المزمل اللقاء بهدف في الدقيقة 90.

بينما في نفس المجموعة حسم التعادل السلبي مواجهة مازيمبي ضد مولودية الجزائر ليعود الفريق الجزائري بنقطة ثمينة من لوبومباتشي.

وتقام منافسات الجولة الثانية من المجموعة يوم 8 ديسمبر المقبل.

ويلعب الهلال السوداني أمام مازيمبي بينما يستضيف مولودية الجزائر فريق يانج أفريكانز.

ويتألق أداما كوليبالي مع فريق الهلال هذا الموسم إذ سجل خمسة أهداف في خمس مباريات خاضهم بالدوري.

ويلعب الهلال السوداني هذا الموسم منافسات الدوري الموريتاني بسبب أحداث الحرب في السودان.

ويتصدر الهلال الدوري الموريتاني برصيد 17 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق.