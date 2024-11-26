انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (5)-(1) ساجرادا الأنجولي

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 17:37

كتب : FilGoal

بيراميدز

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز أمام ساجرادا الأنجولي في المباراة التي تجمعهما في أولى جولات دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

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ويتواجد بيراميدز في المجموعة الرابعة التي تضم كل من: الترجي التونسي - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

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نهاية المباراة بفوز بيراميدز 5-1.

ق 90+2.. هدف شرفي للضيوف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق اللاعب كاتشي.

ق 89.. جوووول أحمد عاطف قطة يسجل الهدف الخامس بعد انفراده بالمرمى.

ق 80.. تبديلان لبيراميدز بنزول مروان حمدي ووليد الكرتي وخروج فيستون ماييلي وإبراهيم عادل.

ق 77.. جوووول الرابع بعد تمريرة سحرية من رمضان صبحي وضع فيستون ماييلي أمام المرمى الخالي ليسكن الكرة الشباك.

ق 74.. تبديلان لبيراميدز بنزول أحمد توفيق وعبد الرحمن مجدي بدلا من محمد الشيبي ومصطفى فتحي.

ق 73.. جووووول الثالث بطريقة رائعة من إبراهيم عادل على طريقة R2 في الزاوية البعيدة.

ق 66.. عرضية رائعة من محمد الشيبي تسلمها فيستون ماييلي داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن الحارس يبعدها لركنية.

ق 64 .. فرصة خطيرة لبيراميدز.. انفراد كامل لمصطفى فتحي من بعد وسط الملعب مع خروج الحارس، ليضعها "لوب" أعلى الحارس ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

ق 50 .. جوووووووول محمد حمدي يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز 1-0

ق 17.. جووووول الهدف الأول لبيراميدز بعد عرضية من محمد الشيبي لعبها إبراهيم عادل رأسية في الشباك.

ق 8.. كرة عرضية من مصطفى فتحي لعبها إبراهيم عادل رأسية مرت بجوار القائم بقليل.

ق 6.. 4 ركنيات متتالية وسط ضغط كبير لـ بيراميدز

ق 3.. تسديدة قوية من فيستون ماييلي اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس ليتابعها إبراهيم عادل ولكن كرته مرت بجوار القائم.

بداية المباراة

بيراميدز ساجرادا الأنجولي دوري أبطال إفريقيا
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