جوارديولا يتحدث عن مستقبل دي بروين مع سيتي

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن مستقبل لاعبه المخضرم كيفن دي بروين، وأكد أن عودته إلى كامل لياقته البدنية سيشكل دفعة كبيرة للفريق.

دي بروين لعب بشكل متقطع هذا الموسم بسبب معاناته من الإصابة، حيث غاب لمدة شهرين قبل أن يعود كبديل في المباريات الثلاثة الأخيرة.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كيفن يقاتل ويتدرب أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف "دي بروين ليس في عمر 24 أو 25 أو 26 أو 27 عاما الآن، لقد وصل للـ33 من عمره. كما أنه غاب الموسم الماضي لمدة 5 أشهر".

وتابع "في المباراة الأخيرة، قبل مواجهة توتنام، جاء إلي وقال إنه لأول مرة منذ أشهر لا يشعر بأي ألم، هذا هو المفتاح، أن تكون جاهزا للعب لمدة 90 دقيقة. كل ما أطلبه من كيفن هو ألا يشعر بأي ألم”.

وأكمل المدرب الإسباني "دي بروين لاعب فريد من نوعه وبالطبع يمكنه أن يمنحنا شيئا مميزا".

وينتهي تعاقد دي بروين مع سيتي بنهاية الموسم الجاري.

وحول مستقبل النجم البلجيكي مع سيتي، قال بيب "كيفن سيكون صادقا مع نفسه، يريد أن ينهي مشواره هنا هذا الموسم أو الموسم المقبل أو الذي يليه، لكنه سيظل يرغب في البقاء هنا عندما يكون في أفضل حالاته الفنية".

وواصل "لن يرغب دي بروين في البقاء هنا إذا شعر أنه لم يعد قادرا على أن يكون كيفن الذي ينتج ويساعد الفريق كما فعل خلال العقد الماضي".

وأتم "سيتخذ دي بروين القرار الأفضل للفريق. أنا متأكد تماما أنه لا يريد البقاء في مكان لا يمكنه أن يكون فيه أفضل نسخة من كيفن نفسه".

وأسهم دي بروين بقوة في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي 6 مرات في المواسم الـ7 الأخيرة.

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