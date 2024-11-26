مؤتمر عبد المجيد: من الطبيعي أن يحقق الزمالك البطولات.. والقلق ينبغي أن يكون من مستوانا

شدد حسام عبد المجيد لاعب الزمالك أن من الطبيعي أن يحقق فريقه البطولات.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بلاك بولز الموزمبيقي في أولى مباريات دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقال عبد المجيد خلال المؤتمر الصحفي: "سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في اللقاء وينبغي أن نطبق أفكار المدير الفني وأن نحقق الفوز كي تكون بدايتنا مثالية في البطولة".

وأضاف "من الطبيعي أن يحقق فريق الزمالك البطولات، ودائماً نفكر في الفوز بكل بطولة نشارك فيها ونأمل في الحفاظ على لقب الكونفدرالية".

واختتم حديثه قائلا: "لا نقلق من الخصوم، القلق ينبغي أن يكون من مستوانا نحن، والمهم كيف نلعب ونطبق فكر المدير الفني".

وتقام المباراة على استاد القاهرة وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب كل من المصري وإنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ويحمل الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على نهضة بركان المغربي.