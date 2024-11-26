"لسلوكه داخل وخارج الملعب".. آس: استياء برشلونة من دي يونج

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 13:31

كتب : FilGoal

بيدري وفرينكي دي يونج

يشعر مسؤولو نادي برشلونة بالاستياء من فرينكي دي يونج لاعب الفريق لأسباب داخل وخارج الملعب.

وعاد اللاعب الهولندي من إصابة أبعدته عن الملاعب 5 أشهر.

وحسب صحيفة آس، فإن برشلونة في حالة استياء لسببين داخل وخارج الملعب.

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وكشفت الصحيفة عن السببين، الأول الذي يرتبط داخل الملعب هو أن دي يونج لا يتمتع بالعدوانية مثل باقي الفريق سواء اللاعبين الذي يشاركون في مركزه أو مركز آخر.

أما السبب الآخر هو رفض اللاعب البالغ من العمر 27 عاما تجديد عقده مع النادي الكتالوني وتحوم الشكوك حول رغبته في الرحيل بشكل مجاني.

وينتهي عقد دي يونج مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

ويتصدر دي يونج قائمة أكثر اللاعبين تقاضيا للأجر في فريقه.

وتعاقد برشلونة مع دي يونج في صيف 2019 قادما من أياكس مقابل 86 مليون يورو.

وكان أياكس قد ضم دي يونج في صيف 2015 قادما من فريق فيلم الثاني، لكنه انضم إلى فريق تحت 21 عاما في أياكس مقابل 7.7 مليون يورو.

وشارك دي يونج مع برشلونة في 8 مباريات بمجموع دقائق 260 دقيقة خلال الموسم الجاري ولم يصنع أو يسجل أي أهداف.

برشلونة فرينكي دي يونج الدوري الإسباني أياكس
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