يد - يحيى خالد ضمن فريق الأفضل بالجولة 11 للدوري الفرنسي
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 11:25
كتب : FilGoal
اختير الدولي المصري يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان ضمن فريق الأفضل بالجولة 11 من الدوري الفرنسي لكرة اليد.
واختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد يحيى خالد كأفضل ظهير أيمن في الجولة 11.
وذلك بعد تألقه أمام شامبيري حين سجل 8 أهداف وصنع 7، قبل أن تنتهي المباراة بفوز فريقه 37-31.
ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري برصيد 22 نقطة، بالعلامة الكاملة.
فيما يحتل مونبيلييه الذي يضم أحمد هشام "دودو" المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة.
ويتواجد فريق ليموج الذي يضم سيف الدرع في المركز السابع بـ9 نقاط.
أما نيم الذي يضم الثنائي محمد سند ومهاب سعيد فيحتل المركز الـ15 بـ6 نقاط.
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