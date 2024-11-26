مدرب بلاك بولز: نحن أبطال موزمبيق ونهاجم دائما.. والزمالك أفضل منا ولكن

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 04:00

كتب : FilGoal

هيلدر دوراتي

أبدى هيلدر دوراتي المدير الفني لفريق بلاك بولز تطلعه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في بداية دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وقال دوراتي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "بالنسبة لي سأقاتل فريقا كبيرا وهو الزمالك. ستكون مباراة كبيرة للغاية لنا وتحتاج للكثير من التنافسية".

وأضاف "نواجه فريقا كبيرا ومخضرما في البطولات الإفريقية، وهناك فارق في المستوى بيننا وبينه ولذلك يجب أن نظهر بشكل مختلف".

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وتابع "نريد الفوز بالطبع ونعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية ولكننا نؤمن بأنفسنا أننا يمكننا الفوز على الزمالك وحصد النقاط الثلاث".

وأكمل "الزمالك يملك لاعبين كبار ولكن دعونا نحاول. نعلم أن المستوى مختلف ولكننا سنحاول في هذه البطولة".

وواصل "دائما أريد الفوز ولن ندخل المباراة من أجل التعادل، فإذا فكرنا به سنخسر ولذلك لا نريده".

واختتم "نحن أبطال موزمبيق ونهاجم دائما ونعرف أننا سنواجه صعوبات كبيرة أمام الزمالك ولكننا نريد تحقيق الإنجاز الكبير".

ويستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.

ويلعب الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي في أولى مبارياته بدور المجموعات.

ويلتقي الزمالك مع بلاك بولز يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024.

وتقام المباراة على استاد القاهرة وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب كل من المصري وإنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ويحمل الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على نهضة بركان المغربي.

وكان كاف قد اعتمد 6 ملاعب مصرية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا.

ويمثل المصري والزمالك، الكرة المصرية في الكونفدرالية بالموسم المقبل، فيما يشارك الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال.

وأعلن كاف اعتماد الملاعب التالية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا:

استاد القاهرة

استاد الدفاع الجوي

استاد برج العرب

استاد السويس

استاد السلام

استاد هيئة قناة السويس.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بينما أحرز الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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