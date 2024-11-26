مدرب ستاد أبيدجان: الأهلي الأقوى في إفريقيا ولكن

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 02:28

كتب : FilGoal

ألكساندر لافيت

أبدى ألكساندر لافيت المدير الفني لفريق ستاد أبيدجان الإيفواري حماس فريقه لمواجهة الأهلي في بداية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال لافيت في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "في مواجهة الأهلي نضع هدفنا أولا في دور المجموعات وهو الفوز. عندما تلعب ويكون لديك الطموح فأنت ترغب في تحقيق الفوز وضمان المركز الأول أو الثاني".

وأضاف "من المهم أن تبدأ هذه المباراة في أفضل حال ممكن. نحن متحمسون للمباراة أمام الأهلي".

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وأكمل "مارسيل كولر مدرب من طراز رفيع وحقق مع الأهلي نتائج مهمة وفاز بدوري الأبطال والدوري المصري".

وتابع "أعتقد أن الأهلي لديه عناصر قوية سواء اللاعبين المصريين وكذلك المغاربة. تشكيل الأهلي قوي في الدفاع والهجوم ويلعب بطريقة رائعة".

وواصل "أظن أن مباراة الأهلي خاصة لنا لأننا سنلعب ضد الفريق الأفضل إفريقيا وحامل لقب دوري الأبطال".

واختتم "لدينا طموح في بدء دور المجموعات بنتائج قوية، ونحن عازمون على تقديم مباراة قوية في مواجهة صعبة ضد الأهلي".

ويستعد الأهلي لانطلاق دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، ليواصل رحلة دفاعه عن اللقب بمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري.

وتعادل الأهلي في مباراته الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة لدوري الأبطال مع ستاد أبيدجان وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري.

وفاز الأهلي بالنسخة الماضية على حساب الترجي التونسي.

دوري أبطال إفريقيا 2024 هو الرابع في آخر 5 مواسم للقلعة الحمراء.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر beIN Sports 5 وعبر التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على المباراة هيثم هيبة عبر أون تايم سبورتس.

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