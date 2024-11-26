60 دقيقة بكسر في الكاحل.. فيكاريو يكشف مفاجأة عن تألقه أمام مانشستر سيتي

كشف جولييلمو فيكاريو حارس مرمى توتنام هوتسبر الإنجليزي عن لعبه لمدة 60 دقيقة بكسر في كاحله أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي شهدت فوز السبرز 4-0.

وكتب فيكاريو عبر إنستجرام:

أحيانا تمنحك كرة القدم أفضل الأوقات، وأحيانا تتحداك بطرق لا تتوقعها.

لعبت 60 دقيقة في ملعب الاتحاد بعظمة مكسورة في كاحلي، وقدمت كل شيء للفريق.

للأسف لم يكن هناك حل آخر، كنت بحاجة لجراحة.

أنا محبط لأني لن أتمكن من مساعدة الفريق لبعض الوقت.

شكرا جزيلا للأطباء والطاقم، فقد جرت العملية بشكل جيد، ومن الغد سأعمل بكل قوة لأعود أقوى وأكثر لياقة واستعدادا لمنح كل ما أملك لكم مجددا.

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وأعلن نادي توتنام خضوع حارسه جولييلمو فيكاريو لجراحة في الكاحل بعد إصابته.

وكشف توتنام عن إصابة الحارس الإيطالي بكسر في الكاحل مما استدعى خضوعه لعملية جراحية.

ومن المنتظر أن يتم إعادة تقييم حالة فيكاريو لتحديد موعد عودته للتدريبات.

ولعب فيكاريو مع توتنام هذا الموسم 12 مباراة في الدوري الإنجليزي وتلقى 13 هدفا.

وانضم فيكاريو لصفوف توتنام بداية الموسم الماضي قادما من إمبولي الإيطالي.

ويحتل توتنام المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

وشارك فيكاريو في فوز توتنام في المباراة السابقة على مانشستر سيتي برباعية دون رد.

ويلعب توتنام في المباراة المقبلة ضد فولام يوم الأحد المقبل.

وبدأ الحارس الإيطالي مسيرته في فريق الشباب لنادي أودينيزي وأعير إلى فونتانافريدا.

وانتقل بعد ذلك إلى فينيزيا ومنه إلى كالياري وأعير إلى بيروجيا قبل أن ينتقل إلى إمبولي.

فيكاريو صاحب الـ26 عاما انضم إلى توتنام مقابل 20 مليون يورو في صيف 2023.