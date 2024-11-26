60 دقيقة بكسر في الكاحل.. فيكاريو يكشف مفاجأة عن تألقه أمام مانشستر سيتي

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 01:40

كتب : Filgoal Team

فيكاريو - توتنام

كشف جولييلمو فيكاريو حارس مرمى توتنام هوتسبر الإنجليزي عن لعبه لمدة 60 دقيقة بكسر في كاحله أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي شهدت فوز السبرز 4-0.

وكتب فيكاريو عبر إنستجرام:

أحيانا تمنحك كرة القدم أفضل الأوقات، وأحيانا تتحداك بطرق لا تتوقعها.

أخبار متعلقة:
حارس توتنام يجري جراحة بعد إصابته بكسر في الكاحل عقدة توتنام وخسارة لم تحدث منذ 68 عاما.. أرقام قياسية كارثية لـ سيتي وجوارديولا هدية التجديد من كابوس بيب.. توتنام يضرب مانشستر سيتي برباعية تحطم الأرقام القياسية

لعبت 60 دقيقة في ملعب الاتحاد بعظمة مكسورة في كاحلي، وقدمت كل شيء للفريق.

للأسف لم يكن هناك حل آخر، كنت بحاجة لجراحة.

أنا محبط لأني لن أتمكن من مساعدة الفريق لبعض الوقت.

شكرا جزيلا للأطباء والطاقم، فقد جرت العملية بشكل جيد، ومن الغد سأعمل بكل قوة لأعود أقوى وأكثر لياقة واستعدادا لمنح كل ما أملك لكم مجددا.

وأعلن نادي توتنام خضوع حارسه جولييلمو فيكاريو لجراحة في الكاحل بعد إصابته.

وكشف توتنام عن إصابة الحارس الإيطالي بكسر في الكاحل مما استدعى خضوعه لعملية جراحية.

ومن المنتظر أن يتم إعادة تقييم حالة فيكاريو لتحديد موعد عودته للتدريبات.

ولعب فيكاريو مع توتنام هذا الموسم 12 مباراة في الدوري الإنجليزي وتلقى 13 هدفا.

وانضم فيكاريو لصفوف توتنام بداية الموسم الماضي قادما من إمبولي الإيطالي.

ويحتل توتنام المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

وشارك فيكاريو في فوز توتنام في المباراة السابقة على مانشستر سيتي برباعية دون رد.

ويلعب توتنام في المباراة المقبلة ضد فولام يوم الأحد المقبل.

وبدأ الحارس الإيطالي مسيرته في فريق الشباب لنادي أودينيزي وأعير إلى فونتانافريدا.

وانتقل بعد ذلك إلى فينيزيا ومنه إلى كالياري وأعير إلى بيروجيا قبل أن ينتقل إلى إمبولي.

فيكاريو صاحب الـ26 عاما انضم إلى توتنام مقابل 20 مليون يورو في صيف 2023.

فيكاريو توتنام مانشستر سيتي
نرشح لكم
أسطورة ليفربول: هذا سبب تصريحات صلاح وكسره لأرقامي لا يزعجني.. والكرة الذهبية "مزحة" صحفي ديلي ميل: صلاح هو من طلب إجراء الحوار بسبب إحباطه من ليفربول هدف أول منذ 4 أعوام.. وست هام يوقف سلسلة انتصارات نيوكاسل كاراجير: عدم تقديم عرضا لتجديد عقد صلاح؟ ربما لأنهم يعرفون أنه سيرفضه حاليا حارس توتنام يجري جراحة بعد إصابته بكسر في الكاحل سكاي تكشف تطورات مفاوضات ليفربول مع صلاح جوارديولا: مسؤوليتي الآن إيجاد طريقة للفوز.. وكان يجب أن يحدث ما نمر به أثليتك: مفاوضات ليفربول لتجديد عقد صلاح إيجابية ومستمرة
أخر الأخبار
وزير الرياضة يكشف مكالمة جمع فيها بين أبو ريدة وحسام حسن 2 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب ستاد أبيدجان: الأهلي الأقوى في إفريقيا ولكن 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدير الخليج يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع شريف.. وسبب غيابه رغم تعافيه 24 دقيقة | المحترفون
أسطورة ليفربول: هذا سبب تصريحات صلاح وكسره لأرقامي لا يزعجني.. والكرة الذهبية "مزحة" 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيدات - بطلة إفريقيا مع مازيمبي: أتمنى تدريب رجال الوداد ولكن.. المشكلة في الأهلي والزمالك أيضا 45 دقيقة | رياضة نسائية
60 دقيقة بكسر في الكاحل.. فيكاريو يكشف مفاجأة عن تألقه أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
صحفي ديلي ميل: صلاح هو من طلب إجراء الحوار بسبب إحباطه من ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بعد رفض استئناف عقوبات الكونفدرالية.. الزمالك يتجه للمحكمة الرياضية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته