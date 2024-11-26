صحفي ديلي ميل: صلاح هو من طلب إجراء الحوار بسبب إحباطه من ليفربول

كشف لويس ستيل صحفي جريدة ديلي ميل الإنجليزية عن كواليس الحوار الذي أجراه مع محمد صلاح نجم ليفربول، الذي لمح خلاله لاقتراب رحيله عن النادي.

وقال ستيل في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "صلاح هو من طلب إجراء الحوار بسبب شعوره بالإحباط من عدم اتخاذ ليفربول لأي خطوة بشأن تجديد تعاقده".

وأوضح "جماهير ليفربول غاضبة بسبب هذا التصريح لدرجة أن هاتفي يتلقى رسائل مستمرة من الجماهير لأنهم يحبون صلاح وليسوا سعداء بما تفعله إدارة ليفربول".

ماذا قال صلاح؟

"نحن على وشك دخول شهر ديسمبر ولم أتلق أي عروض للبقاء في النادي حتى الآن. ولذلك فإن احتمالات رحيلي من ليفربول أكبر من احتمالات بقائي".

"كما تعلمون، أنا في صفوف ليفربول منذ سنوات عديدة. لا يوجد نادٍ مثل هذا. لكن في النهاية الأمر ليس بين يدي. كما قلت من قبل، اقتربنا من شهر ديسمبر ولم تتضح الأمور بعد بشأن مستقبلي".

"أنا أحب جماهير ليفربول، الجماهير تحبني. في النهاية الأمر ليس بين يدي أو يد الجماهير، دعونا ننتظر ونرى".

"هل أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتلق العرض المناسب من ليفربول؟ بالطبع نعم. لن أعتزل قريبًا، لذا فأنا ألعب كرة القدم فقط".

"أركز على الموسم وأحاول التتويج بالدوري الإنجليزي وأتمنى التتويج بدوري أبطال أوروبا أيضًا. أنا محبط ولكن سنرى".

"اهتمام الفرق السعودية بضمي؟ لا أريد التحدث عن ذلك. أنا أركز مع ليفربول الآن".

أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم، وسألعب في أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة".

"أنا لاعب محترف. يمكن للجميع رؤية ما أقدمه في الملعب".

"أبذل قصارى جهدي لأن هذه هي شخصيتي وأحاول أن أعطي كل شيء لنفسي وللنادي. سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

موقف عقد صلاح بعد مسيرة تاريخية

ينتهي عقد صلاح مع ليفربول الصيف المقبل، ويمكنه الرحيل مجانا لأي فريق الموسم القادم.

ويمكن لصلاح التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل، على أن ينضم إليه مجانا الصيف المقبل.

وتعملق صلاح أمام ساوثامبتون وقاد ليفربول لفوز مثير بنتيجة 3-2 ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل النجم المصري الهدفين الثاني والثالث لفريقه الذي وسع الفارق في صدارة الدوري مع مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه إلى 8 نقاط.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 12 هدفا، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 367 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 223 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.