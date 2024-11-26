هدف أول منذ 4 أعوام.. وست هام يوقف سلسلة انتصارات نيوكاسل

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 00:28

كتب : FilGoal

آرون وان بيساكا

استعاد وست هام يونايتد انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف في ختام مباريات الجولة 12 من المسابقة.

أرون وان بيساكا

النادي : وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

وأوقف وست هام سلسلة انتصارات نيوكاسل في الدوري التي استمرت لـ3 مباريات متتالية.

ورفع وست هام رصيده إلى النقطة 15 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 18 في المركز العاشر.

أخبار متعلقة:
6 مباريات "مجنونة".. المواجهات التي من المتوقع أن يغيب عنها فينيسيوس كاراجير: عدم تقديم عرضا لتجديد عقد صلاح؟ ربما لأنهم يعرفون أنه سيرفضه حاليا مؤتمر فونسيكا: هذا رأيي بشأن عدم وجود هوية لـ ميلان.. ولا أهتم بآراء الآخرين

تقدم وست هام في الدقيقة 10 بضربة رأسية من توماس سوتشيك بعد ركنية نفذها إيمرسون.

ثم أضاف آرون وان بيساكا الهدف الثاني في الدقيقة 53 بعد صناعة من جارود بوين.

ويعد هذا الهدف هو الأول الذي يسجله بيساكا منذ ما يقرب من 4 أعوام.

بالتحديد منذ أن سجل مع فريقه السابق مانشستر يونايتد في شباك ساوثامبتون بتاريخ 2 فبراير 2021.

أي منذ 1392 يوما، وهو ما يساوي 3 أعوام و9 شهور و3 أسابيع ويومين.

وهو الهدف الثالث في مسيرته الكروية بشكل عام.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، ويأتي بعده مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

أرون وان بيساكا وست هام يونايتد نيوكاسل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أسطورة ليفربول: هذا سبب تصريحات صلاح وكسره لأرقامي لا يزعجني.. والكرة الذهبية "مزحة" 60 دقيقة بكسر في الكاحل.. فيكاريو يكشف مفاجأة عن تألقه أمام مانشستر سيتي صحفي ديلي ميل: صلاح هو من طلب إجراء الحوار بسبب إحباطه من ليفربول كاراجير: عدم تقديم عرضا لتجديد عقد صلاح؟ ربما لأنهم يعرفون أنه سيرفضه حاليا حارس توتنام يجري جراحة بعد إصابته بكسر في الكاحل سكاي تكشف تطورات مفاوضات ليفربول مع صلاح جوارديولا: مسؤوليتي الآن إيجاد طريقة للفوز.. وكان يجب أن يحدث ما نمر به أثليتك: مفاوضات ليفربول لتجديد عقد صلاح إيجابية ومستمرة
أخر الأخبار
وزير الرياضة يكشف مكالمة جمع فيها بين أبو ريدة وحسام حسن دقيقة | الكرة المصرية
مدرب ستاد أبيدجان: الأهلي الأقوى في إفريقيا ولكن 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدير الخليج يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع شريف.. وسبب غيابه رغم تعافيه 24 دقيقة | المحترفون
أسطورة ليفربول: هذا سبب تصريحات صلاح وكسره لأرقامي لا يزعجني.. والكرة الذهبية "مزحة" 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيدات - بطلة إفريقيا مع مازيمبي: أتمنى تدريب رجال الوداد ولكن.. المشكلة في الأهلي والزمالك أيضا 44 دقيقة | رياضة نسائية
60 دقيقة بكسر في الكاحل.. فيكاريو يكشف مفاجأة عن تألقه أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
صحفي ديلي ميل: صلاح هو من طلب إجراء الحوار بسبب إحباطه من ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بعد رفض استئناف عقوبات الكونفدرالية.. الزمالك يتجه للمحكمة الرياضية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته