هدف أول منذ 4 أعوام.. وست هام يوقف سلسلة انتصارات نيوكاسل

استعاد وست هام يونايتد انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف في ختام مباريات الجولة 12 من المسابقة.

وأوقف وست هام سلسلة انتصارات نيوكاسل في الدوري التي استمرت لـ3 مباريات متتالية.

ورفع وست هام رصيده إلى النقطة 15 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 18 في المركز العاشر.

تقدم وست هام في الدقيقة 10 بضربة رأسية من توماس سوتشيك بعد ركنية نفذها إيمرسون.

ثم أضاف آرون وان بيساكا الهدف الثاني في الدقيقة 53 بعد صناعة من جارود بوين.

ويعد هذا الهدف هو الأول الذي يسجله بيساكا منذ ما يقرب من 4 أعوام.

بالتحديد منذ أن سجل مع فريقه السابق مانشستر يونايتد في شباك ساوثامبتون بتاريخ 2 فبراير 2021.

أي منذ 1392 يوما، وهو ما يساوي 3 أعوام و9 شهور و3 أسابيع ويومين.

وهو الهدف الثالث في مسيرته الكروية بشكل عام.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، ويأتي بعده مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.