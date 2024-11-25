المسؤول الإداري لاستاد أبيدجان: سنعد اللاعبين باستقبال جماهير الأهلي

شدد وليد الصدقاوي المسؤول الإداري لنادي استاد أبيدجان على أن مدرب فريقه يعمل حساب لجميع لاعبي الأهلي.

ويستعد استاد أبيدجان لمواجهة الأهلي غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال الصدقاوي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "هدفنا من مباراة الأهلي؟ إذا سألت أي مدرب في العالم عن أي مباراة سيقول إنه يريد تحقيق الفوز ولا أحد يحب الخسارة وفي النهاية الكلمة الأخيرة تكون للملعب".

وتابع "المدرب المميز يعمل حساب لكل لاعب من أول حارس المرمى حتى المهاجم وبالفعل سنعمل حساب فريق الأهلي بالكامل".

وأضاف نعرف أن جماهير الأهلي ستحضر المباراة بأعداد غفيرة وسنحاول إعداد اللاعبين نفسيا لذلك ولأن يركزوا في المباراة من الدقيقة الأولى حتى نهايتها".

ويلعب الأهلي بالمجموعة الثالثة بجانب شباب بلوزداد وأورلاندو بايرتس واستاد أبيدجان.