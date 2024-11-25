قائمة الأهلي - عودة عمر كمال أمام استاد أبيدجان

عاد عمر كمال لاعب الأهلي من جديد لقائمة فريقه في مواجهة استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار.

ويستهل الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن مارسيل كولر المدير الفني قرر ضم عمر كمال لقائمة الأهلي بعد غيابه عن المباراة الماضية في الدوري المصري ضد الاتحاد السكندري للإصابة.

وذلك بعد تعافيه من الإصابة وانتظامه في التدريبات الجماعية قبل أيام.

ويكشف لكم FilGoal.com قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان.

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف

الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – عمر كمال – خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – عمرو السولية – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – رضا سليم – طاهر محمد – بيرسي تاو - كهربا

ويستمر غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة المستبعدين من القائمة كالآتي:

حمزة علاء - وسام أبو علي – أشرف داري – يوسف أيمن – كريم وليد – مصطفى أبو الخير – محمد هاني – سمير محمد – محمد عبد الله

وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2، ويعلق عليها علي محمد علي.