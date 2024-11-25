حارس توتنام يجري جراحة بعد إصابته بكسر في الكاحل
الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 21:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي توتنام خضوع حارسه جولييلمو فيكاريو لجراحة في الكاحل بعد إصابته.
جوليلمو فيكاريو
النادي : توتنام هوتسبر
وكشف توتنام عن إصابة الحارس الإيطالي بكسر في الكاحل مما استدعى خضوعه لعملية جراحية.
ومن المنتظر أن يتم إعادة تقييم حالة فيكاريو لتحديد موعد عودته للتدريبات.
ولعب فيكاريو مع توتنام هذا الموسم 12 مباراة في الدوري الإنجليزي وتلقى 13 هدفا.
وانضم فيكاريو لصفوف توتنام بداية الموسم الماضي قادما من إمبولي الإيطالي.
ويحتل توتنام المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.
وشارك فيكاريو في فوز توتنام في المباراة السابقة على مانشستر سيتي برباعية دون رد.
ويلعب توتنام في المباراة المقبلة ضد فولام يوم الأحد المقبل.
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