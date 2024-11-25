حارس توتنام يجري جراحة بعد إصابته بكسر في الكاحل

أعلن نادي توتنام خضوع حارسه جولييلمو فيكاريو لجراحة في الكاحل بعد إصابته.

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وكشف توتنام عن إصابة الحارس الإيطالي بكسر في الكاحل مما استدعى خضوعه لعملية جراحية.

ومن المنتظر أن يتم إعادة تقييم حالة فيكاريو لتحديد موعد عودته للتدريبات.

ولعب فيكاريو مع توتنام هذا الموسم 12 مباراة في الدوري الإنجليزي وتلقى 13 هدفا.

وانضم فيكاريو لصفوف توتنام بداية الموسم الماضي قادما من إمبولي الإيطالي.

ويحتل توتنام المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

وشارك فيكاريو في فوز توتنام في المباراة السابقة على مانشستر سيتي برباعية دون رد.

ويلعب توتنام في المباراة المقبلة ضد فولام يوم الأحد المقبل.