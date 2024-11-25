قائمة بيراميدز - غياب أوجولا وسامي.. وتواجد الكرتي لمواجهة ساجرادا

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 20:40

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي ستلعب ضد ساجرادا الأنجولي.

ويفتتح بيراميدز مباريات في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة ساجرادا غدا الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي.

وتشهد القائمة غياب أحمد سامي وبلاتي توريه وأسامة جلال ومحمود عبد العاطي بسبب الإصابة.

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كما يغيب صديق أوجولا لعدم قيده بالقائمة الإفريقية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

أحمد الشناوي – شريف إكرامي – أحمد ميهوب.

الدفاع: علي جبر – محمود مرعي – محمد الشيبي – محمد حمدي – طارق علاء – كريم حافظ.

الوسط: مصطفى فتحي – أحمد توفيق – مهند لاشين – وليد الكرتي – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف "قطة" – إبراهيم عادل – رمضان صبحي.

الهجوم: فيستون ماييلي – مروان حمدي – يوسف إبراهيم "أوباما" – دودو الجباس.

ويقع بيراميدز في المجموعة الرابعة بجانب ساجرادا والترجي التونسي ودجوليبيا المالي.

بيراميدز ساجرادا دوري أبطال إفريقيا
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