قبل مباراة استاد أبيدجان.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية كوت ديفوار

يستعد الأهلي لمواجهة فريقه استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار، وهو الفريق الرابع الذي الإيفواري الذي يلعب ضد المارد الأحمر في بطولات إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقبل مباراة استاد أبيدجان يستعرض معكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق كوت ديفوار.

وسبق والتقى الأهلي مع فرق كوت ديفوار 9 مرات في بطولات إفريقيا، سواء دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية، أو كأس الكؤوس سابقا.

ولعب الأهلي ضد 3 فرق وهي أسيك ميموزا أو أبيدجان سابقا، وأفريكا سبورت، وسيوي سبورت.

وخلال المواجهات الـ9 لعب الأهلي 18 مباراة بنظام الذهاب والعودة.

وحقق الأهلي 8 انتصارات وخسر 6 مرات، وتعادل 4 مرات.

وإليكم تاريخ مواجهات الأهلي بالكامل ضد فرق كوت ديفوار:

كأس الكؤوس 1984

دور الـ8

أسيك أبيدجان × الأهلي 2-1

الأهلي × أسيك أبيدجان 3-1

وفاز الأهلي بلقب البطولة

كأس الكؤوس 1992

دور الـ8

الأهلي × أفريكا سبورت 2-صفر

أفريكا سبورت × الأهلي 3-صفر

كأس الكؤوس 1993 - النهائي

أفريكا سبورت × الأهلي 1-1

الأهلي × أفريكا سبورت 1-صفر

وفاز الأهلي بلقب البطولة

دوري أبطال إفريقيا 2006 - نصف النهائي

الأهلي × أسيك 2-صفر

أسيك × الأهلي 2-1

وفاز الأهلي بلقب البطولة

دوري أبطال إفريقيا 2007

دور المجموعات

أسيك × الأهلي 1-صفر

الأهلي × أسيك 2صفر

دوري أبطال إفريقيا 2008 - دور المجموعات

أسيك ميموزا × الأهلي 0-0

الأهلي × أسيك ميموزا 2-2

وفاز الأهلي بلقب البطولة

الكونفدرالية 2014 - دور المجموعات

سيوي سبورت × الأهلي 1-1

الأهلي × سيوي سبورت 1-0

النهائي

سيوي سبورت × الأهلي 2-1

الأهلي × سيوي سبورت 1-0

وفاز الأهلي بلقب البطولة

دوري أبطال إفريقيا 2016

الأهلي × أسيك ميموزا 1-2

أسيك × الأهلي 0-0