دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالطاقم الأساسي أمام استاد أبيدجان

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 17:45

كتب : FilGoal

الأهلي

تقرر أن يرتدي الأهلي الألوان الأساسية الخاصة به في مباراة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني قبل المباراة بحضور مندوبي الفريقين والاتحاد الإفريقي عن ارتداء الأهلي لطاقمه الأساسي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء.

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ويرتدي حارس مرمى الأهلي الطاقم الأصفر بالكامل.

أما فريق استاد أبيدجان يرتدي الطاقم الأزرق بالكامل وهي ألوانه الأساسية.

ويستهل الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2، ويعلق عليها علي محمد علي.

استاد أبيدجان الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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