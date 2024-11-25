الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز والقنوات الناقلة
الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 17:31
كتب : FilGoal
يستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.
ويلعب الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي في أولى مبارياته بدور المجموعات.
ويلتقي الزمالك مع بلاك بولز يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024.
وتقام المباراة على استاد القاهرة وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.
وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.
ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب كل من المصري وإنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.
ويحمل الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على نهضة بركان المغربي.
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