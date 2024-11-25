دوري المحترفين - الثامن.. استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية

تقدم عيد مرازيق المدير الفني لفريق الداخلية، باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة من طنطا في الجولة التاسعة بهدف نظيف.

ويحتل الداخلية المركز الـ ١٧ بعد مرور ٩ جولات، برصيد 8 نقاط.

وحقق الداخلية الفوز مرتين أمام ديروط ورايا، والتعادل مرتين أمام أسوان والمنصورة، والهزيمة ٥ مباريات أمام السويس والمقاولون ووادي دجلة وبلدية المحلة وأخيرا طنطا.

ويعد رحيل مرازيق هي الاستقالة الثامنة هذا الموسم، بينهم تعديلين في فريق المنصورة

1- استقالة رضا العيسوي من المنصورة وتعيين أيمن المزين

2- استقالة محمد حليم من تدريب طنطا وتعيين خالد عيد

3- استقالة أحمد صلاح من تدريب لافيينا وتعيين حسين شكري

4- استقالة جمعة مشهور من الترسانة وتعيين أحمد كشري

5- استقالة أحمد عبد الرؤوف من السكة الحديد مودرن وتعيين أيمن المزين

6- استقالة أيمن المزين من المنصورة وتعيين علاء نوح

7- استقالة أحمد عبد المقصود من منتخب السويس وتعيين علاء منير

8- استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية