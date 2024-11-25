دوري المحترفين - الثامن.. استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية
الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 14:35
كتب : رضا السنباطي
تقدم عيد مرازيق المدير الفني لفريق الداخلية، باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة من طنطا في الجولة التاسعة بهدف نظيف.
ويحتل الداخلية المركز الـ ١٧ بعد مرور ٩ جولات، برصيد 8 نقاط.
وحقق الداخلية الفوز مرتين أمام ديروط ورايا، والتعادل مرتين أمام أسوان والمنصورة، والهزيمة ٥ مباريات أمام السويس والمقاولون ووادي دجلة وبلدية المحلة وأخيرا طنطا.
ويعد رحيل مرازيق هي الاستقالة الثامنة هذا الموسم، بينهم تعديلين في فريق المنصورة
1- استقالة رضا العيسوي من المنصورة وتعيين أيمن المزين
2- استقالة محمد حليم من تدريب طنطا وتعيين خالد عيد
3- استقالة أحمد صلاح من تدريب لافيينا وتعيين حسين شكري
4- استقالة جمعة مشهور من الترسانة وتعيين أحمد كشري
5- استقالة أحمد عبد الرؤوف من السكة الحديد مودرن وتعيين أيمن المزين
6- استقالة أيمن المزين من المنصورة وتعيين علاء نوح
7- استقالة أحمد عبد المقصود من منتخب السويس وتعيين علاء منير
8- استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية