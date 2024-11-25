سكاي تكشف تطورات مفاوضات ليفربول مع صلاح

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 14:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

كشفت شبكة سكاي سبورتس تطورات المفاوضات بين نادي ليفربول ونجمه محمد صلاح من أجل تمديد العقد الذي ينتهي قريبا.

وخرج صلاح بتصريحات مدوية حول احتمالات رحيله من ليفربول الصيف المقبل لعدم تقديم عرض مناسب له من قبل ناديه الإنجليزي (التفاصيل).

وذكر التقرير أن عدم وجود عرض من ليفربول لمحمد صلاح لا يعني عدم وجود مفاوضات، فقد بدأ ليفربول المحادثات مع رامي عباس (ممثل محمد صلاح) بشأن العقد الجديد في أكتوبر.

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وأوضح التقرير أنه عادة لا يتم تقديم عرض رسمي إلا عندما يتم الاتفاق على الشروط.

وأضاف تقرير سكاي أن صلاح يريد البقاء، ويريد ليفربول الاحتفاظ به.

وأفاد التقرير أنه لا يزال هناك فجوة بين ما يتوقعه اللاعب وما عرضه النادي على الطاولة، وهناك بعض التنازلات التي يجب على الجانبين القيام بها.

تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

وتعملق صلاح أمام ساوثامبتون وقاد ليفربول لفوز مثير بنتيجة 3-2 ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل النجم المصري الهدفين الثاني والثالث لفريقه الذي وسع الفارق في صدارة الدوري مع مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه إلى 8 نقاط.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 12 هدفا، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 367 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 223 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول
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