إيفان توني جاهز لمواجهة العين الإماراتي

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 13:53

كتب : FilGoal

إيفان توني - أهلي جدة

أصبح إيفان توني مهاجم أهلي جدة جاهزا للمشاركة أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويصطدم أهلي جدة بفريق العين ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن حالة اللاعب صاحب الـ28 عامًا أبدى جاهزيته للمشاركة في اللقاء بعدما تحسنت بشكل كبير.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب ستاد أبيدجان: لم نصعد صدفة.. والأهلي سيعاني من ضغوط أكبر مؤتمر الشناوي: نريد الوصول للنهائي السادس واللقب الـ 13.. وأي فريق يواجه البطل يريد الفوز مؤتمر بيراميدز - دودو الجباس: نرغب في محو الصورة التي قدمناها الموسم الماضي مؤتمر كولر: لا أعلم موعد عودة وسام.. والأهلي ناد عريق اعتاد على البطولات

وتلقى توني الضوء الأخضر من الجهاز الطبي على أن يحدد المدرب الألماني ماتياس يايسله مشاركته بصفة أساسية من عدمها في الاجتماع الفني الذي يسبق المواجهة.

وكان اللاعب الإنجليزي قد تعرض إلى وعكة صحية وغاب على إثرها عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام الفيحاء ضمن الجولة الـ11 من الدوري، الجمعة.

وأوضح التقرير أن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق سيعيد فرانك كيسيه لقائمة الفريق الأساسية لمواجهة العين، وذلك بعد أن جلس على دكة البدلاء في لقاء أهلي جدة أمام الفيحاء بهدف إراحته.

وينتظر ماتياس التقرير النهائي للاعب الوسط البرازيلي ألكسندر دا كوستا من أجل تحديد إمكانية مشاركته في مواجهة العين بصفة أساسية.

ووصلت بعثة أهلي جدة إلى الإمارات لمواجهة العين فجر السبت.

[video:1]

إيفان توني أهلي جدة العين
نرشح لكم
مع استمرار النتائج السلبية.. تغيير جديد في المنتخب السعودي مدرب اتحاد جدة يكشف موعد عودة بنزيمة للمشاركة في المباريات الصدارة في قبضة النمور.. اتحاد جدة ينتصر على الفتح ويزيح الهلال من قمة الدوري السعودي بيولي يثير الشكوك حول مشاركة رونالدو أمام الغرافة شكوك حول مشاركة إيفان توني مع أهلي جدة أمام العين مورينيو يرد على إمكانية ضم رونالدو إلى فنربخشة اتحاد جدة يعلن إصابة نجم الفريق.. ومدة غيابه المتوقعة مدرب الهلال: كنا نعلم أنه سيأتي يوم لن نكون في يومنا ونخسر.. ولا أعرف ماذا حدث
أخر الأخبار
مؤتمر إنزاجي: المنافسون يصرفون الكثير للوصول إلينا.. وعودة ثنائي الفريق للتدريبات 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيان - لجنة الحكام تنفي تصريحات المنسوبة لها عن الحالات الجدلية في الدوري 25 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة ينتصر على الترسانة ويواصل مطاردة الكبار 36 دقيقة | الكرة المصرية
قبل مباراة استاد أبيدجان.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية كوت ديفوار 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر هاري كين: الفرق لم تعتد على نظام دوري الأبطال الجديد حتى الآن 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في نفس تاريخ لقاء الأحمر وسموحة.. كاف يعلن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد 52 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كومباني: الانتقادات لا تهمني.. وقائمة سان جيرمان ليست الأضعف لهم ساعة | دوري أبطال أوروبا
كأس مصر – مفاجآت في نتائج اليوم الثالث من الدور التمهيدي.. وإلغاء مباراة الفيوم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته