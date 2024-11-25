إيفان توني جاهز لمواجهة العين الإماراتي

أصبح إيفان توني مهاجم أهلي جدة جاهزا للمشاركة أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويصطدم أهلي جدة بفريق العين ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن حالة اللاعب صاحب الـ28 عامًا أبدى جاهزيته للمشاركة في اللقاء بعدما تحسنت بشكل كبير.

وتلقى توني الضوء الأخضر من الجهاز الطبي على أن يحدد المدرب الألماني ماتياس يايسله مشاركته بصفة أساسية من عدمها في الاجتماع الفني الذي يسبق المواجهة.

وكان اللاعب الإنجليزي قد تعرض إلى وعكة صحية وغاب على إثرها عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام الفيحاء ضمن الجولة الـ11 من الدوري، الجمعة.

وأوضح التقرير أن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق سيعيد فرانك كيسيه لقائمة الفريق الأساسية لمواجهة العين، وذلك بعد أن جلس على دكة البدلاء في لقاء أهلي جدة أمام الفيحاء بهدف إراحته.

وينتظر ماتياس التقرير النهائي للاعب الوسط البرازيلي ألكسندر دا كوستا من أجل تحديد إمكانية مشاركته في مواجهة العين بصفة أساسية.

ووصلت بعثة أهلي جدة إلى الإمارات لمواجهة العين فجر السبت.

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