مؤتمر مدرب ستاد أبيدجان: لم نصعد صدفة.. والأهلي سيعاني من ضغوط أكبر

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 13:46

كتب : FilGoal

ستاد أبيدجان

أثنى ديوريه سيرجي آلان المدرب العام لفريق استاد أبيدجان على منافسه الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيرجي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نعرف قيمة الأهلي جيدا، فريق كبير بمقاييس عالمية لكن كرة القدم منافسة والأهلي سيكون عليه ضغوطا أكبر".

وأوضح المدرب العام للفريق الإيفواري: "أول مباراة لنا في دور المجموعات أمام فريق كبير، ومستعدون لمواجهته وهدفنا تقديم مباراة كبيرة".

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وأكمل: "الفرق المتواجدة معنا في المجموعة من أكبر ٣ فرق في إفريقيا، لكننا لم نصعد صدفة ولدينا قدرات تؤهلنا للتواجد بين الكبار".

وعن استعداده للمباراة، قال: "استراتيجية الاستعداد للقاء داخلية لا أستطيع الكشف عنها، أو الحديث عن نقاط الضعف في فريق الأهلي".

ويستضيف الأهلي منافسه استاد أبيدجان في مستهل مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام السادسة مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة.

وتحدث بن توريه لاعب ستاد أبيدجان خلال المؤتمر الصحفي: "إقامتنا جيدة في القاهرة وفخر لنا مواجهة البطل".

وأضاف: "نحن في حالة تركيز شديدة للقاء، نحترم الأهلي لكننا لا نخاف منه، ونقوم بالتحضير للقاء بشكل يليق بالمنافس".

وأكمل: "الأهلي لديه لاعبين دوليين ويملكون خبرات كبيرة، ونعلم أن الجماهير ستكون حاضرة وهو عامل محفز له للفوز لكن لدينا دوافع لتحقيق الفوز".

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