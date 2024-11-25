مؤتمر الشناوي: نريد الوصول للنهائي السادس واللقب الـ 13.. وأي فريق يواجه البطل يريد الفوز

يرغب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد فريق الأهلي في التتويج باللقب الـ 13 لناديه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق استاد أبيدجان الإيفواري في السادسة من مساء غدا الثلاثاء بافتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد الشناوي قائد فريق الأهلي عبر المؤتمر الصحفي: "سعداء بخوض أول مباراة ونحن حامل لقب دوري أبطال إفريقيا ونسعى لحصد اللقب الثالث عشر".

وتابع "حضرنا لمواجهة استاد أبيدجان بشكل جيد ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباراة".

أما عن كيفية تحفيز اللاعبين بعد حصد البطولات فأجاب "نريد الوصول للنهائي السادس لنا".

وأوضح الشناوي "نفرح بتحقيق اللقب في نفس اليوم ثم نفكر بعد ذلك في المسابقة التالية".

وأضاف حارس مرمى الأهلي "توجنا بالسوبر المصري وتغلبنا على العين الإماراتي وأي مباراة نلعبها كأنها بطولة، ونستهدف التتويج باللقب 13 لإسعاد الجماهير".

وشدد "الكل يريد الفوز على البطل، وهدف أي فريق يواجه الأهلي تحقيق الفوز".

واختتم الشناوي تصريحاته "نتحدث دائما كلاعبين عن أهدافنا في كل بطولة، وتحقيق اللقب أمر مهم لنا ولجماهيرنا".

ويأتي مواعيد وترتيب مباريات الأهلي في دور المجموعات كالآتي:

الجولة الأولى (26 نوفمبر 2024)

الأهلي × استاد أبيدجان (6 مساء)

الجولة الثانية (7 ديسمبر)

أورلاندو بايرتس × الأهلي (3 عصرا)

الجولة الثالثة (13-14 ديسمبر) *سيتم تأجيله بسبب مشاركة الأهلي بكأس إنتركونتينينتال*

الأهلي × شباب بلوزداد

الجولة الرابعة (3-4 يناير)

شباب بلوزداد × الأهلي

الجولة الخامسة (10-11 يناير)

استاد أبيدجان × الأهلي

الجولة السادسة (17-18 يناير)

الأهلي × أورلاندو بايرتس

وجاءت القرعة بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - يانج أفريكانز التنزاني - الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: صنداونز الجنوب إفريقي - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانياما الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

وكان الأهلي قد تأهل لمرحلة المجموعات بعد تخطي جور ماهيا الكيني في دور الـ 32.

بينما بيراميدز أقصى جي كيه يو بطل زينزبار من نفس الدور.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة في آخر خمس نسخ وحصد اللقب أربع مرات منهم.