مؤتمر كولر: لا أعلم موعد عودة وسام.. والأهلي ناد عريق اعتاد على البطولات

كشف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن عدم علمه بموعد عودة وسام أبو علي مهاجم الفريق من الإصابة.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة في معسكر منتخب فلسطين وغاب عن مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق استاد أبيدجان الإيفواري في السادسة من مساء غدا الثلاثاء بافتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قبل مواجهة استاد أبيدجان في المؤتمر الصحفي: "سعيد جدا ببداية دور المجموعات ونحن حامل لقب البطولة، سنواجه خصما قويا ويملك لاعبين مميزين يسعون لتقديم أفضل ما لديهم".

وشدد "جاهزون بمساعدة جماهيرنا لتحقيق الفوز على استاد أبيدجان".

أما عن إصابة مهاجمه فأوضح "وسام أبو علي يغيب للإصابة غدا ولا أعلم موعد عودته لكن أتمنى أن يعود في أسرع وقت".

وتابع "وسام يلعب دورا كبيرا معنا ويساعدنا في المباريات بالأداء والمجهود الذي يقدمه، نملك لاعبين آخرين بجودة مختلفة وكل لاعب له خصائص مختلفة".

وأضاف كولر "أتمنى ألا يكون غياب وسام أبو علي عاملا سلبيا أمام استاد أبيدجان".

أما عن التتويج بلقب البطولة فأجاب "نحن في ناد عريق معتاد على تحقيق الألقاب في كل الأوقات، الجماهير تطالبك باللقب التالي قبل حتى استلام اللقب الحالي".

وواصل "نحب متعة الفوز بالبطولات وهذا ما نسعى إليه، وفريقنا جائع لحصد المزيد".

وبالحديث عن منافسه أوضح "شاهدت مباريات استاد أبيدجان وكل فريق يأتي يبحث عن الفوز أو حتى التعادل، وهدفنا هو حصد اللقب".

وتابع "مشكلة الإصابات ليست وسام أبو علي فقط، لكن بشكل عام نفتقد لاعبين مميزين ويجب تجهيز البديل، أقول للاعبين دائما يجب أن تُخرج أفضل ما لديك في التدريبات والجميع سيحصل على فرصته".

وشدد "نلعب أكثر من 70 مباراة والطبيعي أنه من الصعب لعب كل اللاعبين كافة المباريات".

واختتم كولر تصريحاته "تحدثت مع اللاعبين عقب مواجهة الاتحاد في الدوري عن السلبيات والإيجابيات، وأطالبهم بتجهيز أنفسهم للمشاركة في أي وقت ومساعدة الفريق".

وتعرض وسام أبو علي لإصابة مع منتخب فلسطين خلال مباراة عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

ويأتي مواعيد وترتيب مباريات الأهلي في دور المجموعات كالآتي:

الجولة الأولى (26 نوفمبر 2024)

الأهلي × استاد أبيدجان (6 مساء)

الجولة الثانية (7 ديسمبر)

أورلاندو بايرتس × الأهلي (3 عصرا)

الجولة الثالثة (13-14 ديسمبر)

الأهلي × شباب بلوزداد *سيتم تأجيله بسبب مشاركة الأهلي بكأس إنتركونتينينتال*

الجولة الرابعة (3-4 يناير)

شباب بلوزداد × الأهلي

الجولة الخامسة (10-11 يناير)

استاد أبيدجان × الأهلي

الجولة السادسة (17-18 يناير)

الأهلي × أورلاندو بايرتس

وجاءت القرعة بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - يانج أفريكانز التنزاني - الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: صنداونز الجنوب إفريقي - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانياما الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

وكان الأهلي قد تأهل لمرحلة المجموعات بعد تخطي جور ماهيا الكيني في دور الـ 32.

بينما بيراميدز أقصى جي كيه يو بطل زينزبار من نفس الدور.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة في آخر خمس نسخ وحصد اللقب أربع مرات منهم.