مؤتمر بيراميدز - دودو الجباس: نرغب في محو الصورة التي قدمناها الموسم الماضي

أكد دودو الجباس قائد بيراميدز، أن فريقه يرغب في محو الصورة غير الجيدة التي قدمها الفريق في مشاركته الأولى بدوري أبطال إفريقيا العام الماضي.

وقال الجباس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي: "من الضروري الفوز ولا بديل غيره، قبل السفر لمالي ثم تونس وخوض مباراتين في الجولتين الثانية والثالثة في منتهى القوة".

وأضاف: "البداية الجيدة بانتصار في القاهرة، تمنح الفريق الدوافع اللازمة لمواصلة المشوار بذات القوة."

وودع بيراميدز دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الأخير المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونجولي، ونواذيبو الموريتاني.

ويقع بيراميدز الموسم الحالي في المجموعة الرابعة إلى جانب دجوليبا المالي، والترجي التونسي، وساجرادا الأنجولي.

وأكمل لاعب بيراميدز: "سنعمل على أن نتخطى أولا هذا الدور ثم التفكير في باقي مشوار البطولة، ولكن يتحتم أولا تحقيق انتصار أول في مصر بثلاث نقاط مهمة."

وعن تحضيرات الفريق لدوري الأبطال، قال: "التحضير لمباريات دوري الأبطال لا يختلف كثيرا عن مباريات الدوري، لأن الدوافع موجودة بالفعل لدى الفريق في كلا البطولتين، ونمتلك جهازا فنيا مميزا ولاعبين على أعلى مستوى من المهارة والخبرات القارية، وهدفنا المنافسة على جميع البطولات التي نشارك فيها."

وعن فريق ساجرادا، علق: "نعلم جيدا أنه فريق قوي وشاهدنا عدة مباريات له ومن الضروري اللعب بقوة وحذر في نفس الوقت".