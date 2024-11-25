جوارديولا: مسؤوليتي الآن إيجاد طريقة للفوز.. وكان يجب أن يحدث ما نمر به

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأنه لم يتفاجأ من معاناة الفريق الحالية.

وتعرض مانشستر سيتي لخسارته الخامسة على التوالي أمام توتنام برباعية نظيفة على ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة ميرور الإنجليزية: "من مسؤوليتي إعادة مانشستر سيتي إلى مساره الصحيح، التشكيل الحالي قوي بما يكفي لقلب الأمور".

وأكمل: "لم نكن على هذا الحال لسنوات، ولكنني قلت من قبل إنه عاجلا أم آجلا كان يجب أن يحدث هذا".

وتعرض مانشستر سيتي لهزائم متتالية أمام برايتون، وسبورتنج لشبونة، وبورنموث، وأمام توتنام بكأس كاراباو قبل الخسارة مجددا أمام سبيرز في الدوري.

وعلل جوارديولا هزائم فريقه: "الأشياء الصغيرة التي تسير بشكل خاطئ منذ بداية الموسم تزداد سوءًا، الآن علينا أن نواجه الأمر، ويتعين علينا الاستمرار".

وأضاف: "لقد فعلنا ذلك في الماضي وواجهنا مثل هذا الموقف ومضينا قدما، وواجبي الآن مساعدة سيتي على العودة إلى طريق الفوز".

وقال: "لا نتوقع خسارة مباريات مهمة في كثير من الأحيان، لكن هذا حدث وعلينا أن نجد طريقة، عندما بدأنا نخسر، قلت للناس يجب أن أجد طريقة، من واجبي ومسؤوليتي أن أجد طريقة لأكون أكثر ثباتًا، وأتحسن وأفوز بالمباريات.".

ويستضيف مانشستر سيتي فريق فينورد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، قبل الخروج لمواجهة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي.

وأنهى جوارديولا التكهنات حول مستقبله، وقام بتجديد تعاقده مع مانشستر سيتي لمدة موسم ليستمر حتى صيف 2027.