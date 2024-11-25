أثليتك: مفاوضات ليفربول لتجديد عقد صلاح إيجابية ومستمرة

أوضحت شبكة ذا أثليتك أن مفاوضات ليفربول من أجل تجديد عقد نجمه محمد صلاح تسير بشكل إيجابي.

وخرج صلاح بتصريحات مدوية حول احتمالات رحيله من ليفربول الصيف المقبل لعدم تقديم عرض مناسب له من قبل ناديه الإنجليزي (التفاصيل).

وذكر التقرير أن المفاوضات بين إدارة ليفربول ورامي عباس (ممثل محمد صلاح) إيجابية ولا تزال مستمرة.

وأضاف التقرير أن وصول صلاح للـ32 من عمره وكونه صاحب أعلى راتب في صفوف الفريق وحاجة النادي للتخطيط للمستقبل كلها أسباب جعلت النادي يتمهل في التوصل لاتفاق معه حول تمديد العقد.

ويحاول ريتشارد هيوز المدير الرياضي لليفربول الذي تم تعيينه في وقت سابق من هذا العام تسوية أزمة اقتراب عقود محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد من الانتهاء الصيف المقبل.

تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

وتعملق صلاح أمام ساوثامبتون وقاد ليفربول لفوز مثير بنتيجة 3-2 ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل النجم المصري الهدفين الثاني والثالث لفريقه الذي وسع الفارق في صدارة الدوري مع مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه إلى 8 نقاط.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 12 هدفا، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 367 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 223 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.