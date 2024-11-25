تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 11:41

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في ساوثامبتون

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك ساوثامبتون، وقاد فريقه لفوز مثير حصد به 3 نقاط ثمينة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على مضيفه ساوثامبتون بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ساوثامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.3 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح كان ريان جرافنبيرخ بمتوسط تقييم بلغ 7.7 درجة.

وسجل النجم المصري الهدفين الثاني والثالث لفريقه الذي وسع الفارق في صدارة الدوري مع مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه إلى 8 نقاط.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 12 هدفا، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 367 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 223 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول ساوثامبتون
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