ماركا: "نظارات تنقلك إلى الملعب".. مفاوضات بين ريال مدريد وأبل

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن اقتراب ريال مدريد من ريادة نقلة مرتقبة في تقنيات المشاهدة والتشجيع.

وبحسب الصحيفية المدريدية فإن هناك مفاوضات بين ريال مدريد وشركة أبل من أجل إطلاق نظارات ذكية للمشجعين.

النظارات تجعل المشجع يشاهد المباريات في منزله بتقنيات متطورة، تجعله يشعر وكأنه داخل الملعب.

وتغلب ريال مدريد في المباراة الماضية على ليجانيس بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وسجل كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي وجود بيلينجهام ثلاثية الملكي.

واستغل ريال مدريد تعادل برشلونة مع سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق ليفوز ويقلص الفارق معه.

وبهذا الفوز وصل ريال مدريد للنقطة 30 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط مع برشلونة، علما بأن ريال مدريد له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد تحدث خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي عن ملعب سانتياجو بيرنابيو بعد تطويره، وحماية حقوق النادي وأزمة الكرة الذهبية الشهيرة.

وإليكم أبرز ما قاله رئيس النادي الملكي:

"لقد مر 24 عاما منذ أن توليت رئاسة ريال مدريد لأول مرة ولا زلت أشعر بتأثير الجماهير ولهذا أريد أن أعبر عن امتناني لكم وعن فخري لتولي رئاسة ذلك النادي".

لقد كان عاما تاريخيا في تاريخ النادي، لدينا لاعبين هنا يتمتعون بالرغبة والشغف ويعرفون ما يعنيه هذا القميص، وأريد أن أرسل رسالة تشجيع لداني كارباخال وإدير ميليتاو الذين نتمنى رؤيتهما قريبا على الملعب وأيضا ألابا والذي يمر بالفترة الأخيرة من برنامجه الإعدادي".

"فخورون بامتلاك لاعب مثل فينيسيوس جونيور، هو أفضل لاعب في العالم وأريده أن يعرف أن جميع جماهير ريال مدريد فخورين بك، لقد كان عليك أن تعاني في الكثير من المرات ولكن هذا ما أوصلك إلى هنا".

"من الصعب أن ترى لاعبا مثل توني كروس من جديد، هو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخنا وأحد أساطير كرة القدم، شكرا لك على كل شيء وأنت تعلم أن هذا النادي سيكون منزلك دائما".

"انتقال مبابي إلى ريال مدريد كانت أحد أكثر الانتقالات التي لفتت الأنظار في كرة القدم، وكما قلت في نفس اليوم لقد بذل مجهود لا يمكن للكثيرين حتى تخيله، ولقد ساعدنا بالفعل في التتويج بأول ألقابه معنا وهو كأس السوبر الأوروبي".

"قائمتنا الحالية يتواجد بها 6 لاعبين من الأكاديمية، وهم كارباخال ولوكاس فاسكيز وفران جارسيا وفيديريكو فالفيردي ورودريجو وفينيسيوس جونيور، تلك المعلومات تظهر أننا نملك أفضل أكاديمية للشباب في العالم".

"من المنظور الاقتصادي فوضعنا أيضا استثنائي، لقد كنا أول نادي تتخطى إيراداته مليار يورو وننافس الفرق الكبيرة في NFL وNBA حتى مع عدم اكتمال سعة سانتياجو برنابيو، تجديد الملعب بالفعل بدأ في حصد ثماره وقوتنا الاقتصادية تساعدنا على مواجهة التحديات".

"نظام دوري الأبطال الجديد غير عادل ولا أحد يفهمه، المباريات زادت ولكن قيمة كل مباراة قلت بنسبة 30% وإثارة المسابقة ستزيد في النهاية فقط وليس في بدايتها".

"المقارنة بين بيلينجهام وبيكهام؟ بيلينجهام سيبلغ 21 عاما قريبا ولقد خاض 251 مباراة حتى الآن، بيكهام في عمره كان قد شارك في 54 مباراة فقط، بيلينجهام لا يحصل على الراحة وهذا يزيد من خطر التعرض للإصابة".

"إذا قمنا ببناء ملعب جديد، كنا نعتمد فيه على الدخل المستقبلية وهذا منطقي لأنه بمجرد أن نبدأ العمل يصادرونه منا؟ ولذلك أنا سأقتل نفسي حتى أتأكد من أن أصول وأموال ريال مدريد مملوكة لريال مدريد".

"لأول مرة في التاريخ كان الاتحاد الأوروبي مشاركا في تنظيم الكرة الذهبية، حسنا أريد أن أقول إن رودري لاعب رائع وهو من مدريد وعليه أن يعرف أن حديثنا ليس عنه وهو يستحق الكرة الذهبية ولكن ليس في العام الحالي بل العام الماضي الذي توج فيه بالثلاثية وسجل هدف التتويج ولم يصعد في النهاية على منصة التتويج، هل أرادوا التعويض عن ذلك الآن؟".

"كان يجب تتويج أحد لاعبي ريال مدريد بالكرة الذهبية مهما كانت معايير الاختيار، الأحق كان فينيسيوس وكان بالإمكان تتويج كارباخال أو حتى بيلينجهام ولكن من الصعب شرح الأمر، بيان يويفا قال إنه لم يتدخل في الاختيار ولكنهم غيروا نظام التصويت من 5 إلى 10 لاعبين والنقاط تغيرت من 6 إلى 15".

"ومن المفاجئ أن يكون التصويت من دولة تعدادها كالهند متساويا مع دول تعدادا أقل من مليون نسمة، بدون تصويت ناميبيا وأوغندا وألبانيا وفنلندا كان فينيسويس سيتوج بالجائزة، هؤلاء لم يضعوه في التصويت من الأساس، على الأقل صحفي فنلندا استقال وقال إنه لن يكون جزء من ذلك الأمر بعد الآن، حسنا أنا أقدر ذلك".

"يجب أن نسأل المنظمة المسؤولة عن الكرة الذهبية حول المعايير، وأريد ان اسأل فرانس فوتبول وليكيب إذا كان الأمر منطقيا أن يتعاونوا مع يويفا الآن، الكرة الذهبية يجب أن تكون جائزة مستقلة وأن يتم التصويت لها من قبل ناس معروفين".