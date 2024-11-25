موندو ديبورتيفو: تقييم بالدي لمعرفة إمكانية مشاركته ضد بريست

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 00:47

كتب : FilGoal

أليخاندرو بالدي - مايوركا ضد برشلونة

يخضع أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة لاختبار لمعرفة إمكانية مشاركته ضد بريست.

واستبعد هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة الظهير الأيسر من مباراة سيلتا فيجو.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن بالدي يعاني من آلام في أوتار الركبة ولم يشارك في تدريبات الفريق يوم الأحد الماضي.

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وأفادت الصحيفة أن بالدي سيخضع لاختبارات في تدريبات الفريق اليوم الاثنين لمعرفة مدى إمكانية مشاركته ضد بريست في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل برشلونة مع منافسه سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق بعد التقدم بثنائية دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

واستغل ريال مدريد تعادل برشلونة مع سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق ليفوز وقلص الفارق معه.

وانتصر ريال مدريد على منافسه ليجانيس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويلاقي برشلونة خصمه بريست في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.

وعلى المستوى المحلي يتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

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