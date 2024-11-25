أموريم: هذه المشكلة ستكرر في العام المقبل.. واللاعبون بالغوا في التفكير

أبدى روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد رضاه عن سلوك الفريق على مستوى المحاولة، رغم التعادل مع إبسويتش تاون في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال أموريم في تصريحاته لسكاي سبورتس بعد المباراة: "لقد حاول اللاعبون هذا هو الأهم. لدينا العديد من الأشياء لنحسنها ولكنهم حاولوا".

وأضاف "اللاعبون بالغوا بعض الشيء في التفكير أثناء المباراة وحاولوا تطبيق كل ما تدربنا عليه، ولكننا تدربنا لوقت قصير للغاية".

وتابع "الفريق بأكمله اجتمع ليومين فقط ولم تكن الأمور سهلة".

وأكمل "المباراة كانت صعبة وفقدنا بعض الكرات بدون ضغط، وحين تسجل أولا يجب أن تتحكم في وتيرة المباراة".

وواصل "يجب أن نفوز بالمباريات، وفي نفس الوقت يجب أن نحاول عدم المخاطرة بأي شيء. سنواجه نفس المشكلة في العام المقبل أيضا، أضمن ذلك، ولهذا علينا أن نحاول دائما".

واختتم "أندريه أونانا قدم تصديات رائعة، والأمور صعبة في هذا الدوري ولكننا سنتحسن".

وتعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه إبسويتش تاون بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وتعد المباراة هي الأولى لمانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد روبن أموريم.

التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 16 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري.

ووصل إبسويتش إلى النقطة 8 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وشارك سام مرسي المحترف المصري وقائد إبسويتش تاون في المباراة بالكامل مع فريقه.

تقدم مانشستر يونايتد سريعا في الدقيقة الثانية عن طريق ماركوس راشفورد بعد انطلاقة رائعة من أماد ديالو الذي أرسل عرضية أمام المرمى تابعها راشفورد في الشباك.

🔥🔥 هكذا تكون بدايات العهد الجديد! مانشستر يونايتد يفتتح التسجيل مبكرًا عن طريق ماركوس راشفورد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeaguepic.twitter.com/zG7aoGOnkK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2024

وأنقذ أونانا فرصة مؤكدة في الدقيقة 40 أمام المهاجم ليام ديلاب كادت تؤدي إلى هدف لأصحاب الأرض.

وتعادل إبسويتش في الدقيقة 43 بتسديدة صاروخية من جيرو هاتشينسون اصطدمت في رأس نصير مزراوي وسكنت الشباك الحمراء.

في الشوط الثاني أجرى أموريم تبديلات بنزول لوك شاو ومانويل أوجارتي بدلا من جوني إيفانز وكاسيميرو.

ثم دفع بكل من جوشوا ديركيزي وراسموس هويلاند وماسون ماونت بدلا من إريكسن وراشفورد وجارناتشو.

وذلك من أجل تنشيط الهجوم في محاولة لإحراز هدف الفوز لكن كل المحاولات لم تكتمل أمام دفاع وحارس مرمى إبسويتش تاون ورفاق سام مرسي.

لتنتهي أول مباراة للمدرب البرتغالي أموريم مع مانشستر يونايتد بالتعادل.