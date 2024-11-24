المتحدث الإعلامي لـ استاد أبيدجان: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي

شدد كوناتي نجامبل المتحدث الإعلامي لنادي استاد أبيدجان أن فريقه جاء إلى القاهرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية مع الأهلي.

وقال نجامبل عبر قناة أون تايم سبورتس: "مباراة الأهلي صعبة جدا لأنه حامل لقب البطولة وهو أفضل فريق في إفريقيا وفاز باللقب 12 مرة وكلنا نحترم ونقدر الأهلي ونعرف قيمته".

وأضاف "كل استعدادات الفريق في الأسابيع الماضية كانت لمواجهة الأهلي عملاق إفريقيا".

وواصل "استاد القاهرة سمعته تسبقه في إفريقيا ونحن نعرفه جيدا منذ عام 2006 عندما لعب منتخب كوت ديفوار بقيادة دروجبا نهائي أمم إفريقيا عليه وخسر ضد منتخب مصر".

وأكمل "نحب لعب هذا النوع من المباراة ولاعبي فريقي ينتظرون هذه المواجهة الصعبة ضد الأهلي لأنه تحد يسمح لنا بإبراز قيمتة فريقنا الفنية".

وأردف "الأهلي بشكل عام يتميز باللعب الجماعي ولا يتعلق مستواه بلاعب معين، وهذا النوع من المباريات يحسمه التركيز واللعب الجماعي".

وأشار "درسنا الأهلي بشكل جيد ونعلم كل عناصر الفريق وجئنا إلى القاهرة لنلعب بالطريقة المعروفة عننا ونتحدى الأهلي".

وأكد "هدفنا هو التأهل من هذه المجموعة، بالتأكيد لا نملك سمعة أسيك ميموزا أو أفريكا سبورت، لكن نادينا هو أول فريق يتأهل لبطولة إفريقيا من كوت ديفوار في عام 1966 ونسعى للوصول لأبعد مكان في البطولة".

وأتم تصريحاته "لدينا 3 لاعبين واجهوا الأهلي سابقا وجئنا إلى مصر للخروج بنقطة واحدة على الأقل من استاد القاهرة وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".

ويلعب الأهلي ضد استاد أبيدجان الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.