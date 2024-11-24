إنييمبا: مباراة المصري صعبة.. وزيزو أهم لاعب في الزمالك

شدد ديفي أوريجي مدير إدارة الإعلام في نادي إنييمبا النيجري على صعوبة مواجهة فريقه لكل من الزمالك والمصري في بطولة الكونفدرالية.

وقال أوريجي عبر قناة أون تايم سبورتس: "نقع مع المصري والزمالك في مجموعة واحدة وهذا الأمر يجعل المنافسة صعبة جدا".

وأضاف "نتفائل تماما أننا سنخرج بشيء ما من مواجهتي الزمالك والمصري".

وواصل "أهم لاعب في الزمالك هو زيزو، فهو لاعب استثنائي لكننا لا نريد التركيز على لاعب بعينه بل ننفذ طريقتنا وما تدربنا عليه".

وأردف "إنييمبا واجه الكثير من الفرق المصرية مثل الأهلي والمصري وهي فرق قوية جدا ولا يمكن القول إن المواجهة مستحيلة لأن الفرق المصرية تلعب كرة جيدة وأيضا نحن نلعب بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "كل فريق لديه فرصة لعبور دور المجموعات والتأهل للنهائي والفوز بالبطولة".

ويلعب المصري ضد إنييمبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب السويس الجديد، وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتضم المجموعة كل من المصري والزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي وإنييمبا النيجيري.