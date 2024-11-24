النقطة الأولى لصاحب الأرض.. حرس الحدود يتعادل مع سيراميكا سلبيا

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 22:20

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

أهدر سيراميكا كليوباترا كل الفرص الممكنة وتعادل سلبيا خارج أرضه على استاد المكس مع حرس الحدود في ختام الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويعد ذلك التعادل السلبي الثامن في الدوري المصري هذا الموسم من أًصل 27 مباراة.

اللقاء شهد 11 تسديدة لسيراميكا مقابل 4 لحرس الحدود دون أي أهداف.

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ورفع سيراميكا رصيده لـ 4 نقاط في المركز الـ 11، فيما حصد حرس الحدود نقطته الأولى لكن في ذيل الترتيب.

وصف المباراة

في الدقيقة 2 منع القائم الأيمن تسديدة فاخري لاكاي من داخل منطقة الجزاء.

وأبعد الدفاع من أمام المرمى رأسية محمود زلاكة في الدقيقة 11.

تواصل ضغط سيراميكا لكن دون أي خطورة.

وتصدى محمد بسام في الدقيقة 39 لتسديدة محمود أبو جودة في منتصف المرمى، وانتهى الشوط الأول سلبيا.

وأهدر حسين السيد فرصة التقدم لسيراميكا بتسديدة أعلى العارضة بعد انفراده من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 67 جاءت رأسية فاخري لاكاي سهلة في يد الزنفلي.

وتألق محمد بسام في التصدي لتصويبة صاروخية محمود ممدوح وحولها لركنية في الدقيقة 79.

ورد الزنفلي بالتألق بالتصدي لرأسية في الدقيقة 90+4 من إسلام عيسى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا حرس الحدود
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