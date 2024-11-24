مرحبا بك في إنجلترا.. يونايتد يتعادل في أول مباراة مع أموريم ضد إبسويتش وسام مرسي

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 20:30

كتب : FilGoal

سام مرسي - راشفورد

تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه إبسويتش تاون بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وتعد المباراة هي الأولى لمانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد روبن أموريم.

التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 16 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري.

أخبار متعلقة:
محمد صلاح: نأمل أن فوز على مانشستر سيتي ونوسع الفارق سلوت: صلاح يمكنه التسجيل من العدم.. ولا نريد مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد

ووصل إبسويتش إلى النقطة 8 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وشارك سام مرسي المحترف المصري وقائد إبسويتش تاون في المباراة بالكامل مع فريقه.

Image

تقدم مانشستر يونايتد سريعا في الدقيقة الثانية عن طريق ماركوس راشفورد بعد انطلاقة رائعة من أماد ديالو الذي أرسل عرضية أمام المرمى تابعها راشفورد في الشباك.

وأنقذ أونانا فرصة مؤكدة في الدقيقة 40 أمام المهاجم ليام ديلاب كادت تؤدي إلى هدف لأصحاب الأرض.

وتعادل إبسويتش في الدقيقة 43 بتسديدة صاروخية من جيرو هاتشينسون اصطدمت في رأس نصير مزراوي وسكنت الشباك الحمراء.

في الشوط الثاني أجرى أموريم تبديلات بنزول لوك شاو ومانويل أوجارتي بدلا من جوني إيفانز وكاسيميرو.

ثم دفع بكل من جوشوا ديركيزي وراسموس هويلاند وماسون ماونت بدلا من إريكسن وراشفورد وجارناتشو.

وذلك من أجل تنشيط الهجوم في محاولة لإحراز هدف الفوز لكن كل المحاولات لم تكتمل أمام دفاع وحارس مرمى إبسويتش تاون ورفاق سام مرسي.

لتنتهي أول مباراة للمدرب البرتغالي أموريم مع مانشستر يونايتد بالتعادل.

سام مرسي إبسويتش تاون مانشستر يونايتد روبن أموريم
نرشح لكم
سلوت: صلاح يمكنه التسجيل من العدم.. ولا نريد مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد محمد صلاح: نأمل أن فوز على مانشستر سيتي ونوسع الفارق تغير الموقف؟ مدير بايرن ميونيخ: جوريتسكا مهم للفريق ولكن انتهت الدوري الإنجليزي – إبسويتش (1)-(1) يونايتد.. تعادل أول مع أموريم التغيير الفني الثاني.. ليستر سيتي يقيل ستيف كوبر من منصبه احتفال بالـ300 وابتعاد بالصدارة.. ثنائية صلاح تمنح ليفربول فوزا مثيرا ضد ساوثامبتون رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يصل للهدف الـ300 مع كل الأندية التشكيل - إريكسن أساسي في مباراة أموريم الأولى مع يونايتد.. وسام مرسي يقود إبسويتش
أخر الأخبار
كأس مصر – نتائج مثيرة في اليوم الثاني من الدور التمهيدي 12 دقيقة | الكرة المصرية
الشمس تشرق في جنوب إيطاليا.. لوكاكو ينصر نابولي على روما 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرحبا بك في إنجلترا.. يونايتد يتعادل في أول مباراة مع أموريم ضد إبسويتش وسام مرسي 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد وفاة محمد شوقي.. تحديد موعد إعادة مباراة كفر الشيخ ضد شباب القزازين ساعة | القسم الثاني
خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر المصري ضد إنييمبا في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - مودرن (0)-(0) زد.. الحدود (0)-(0) سيراميكا.. فرص مهدرة ساعة | الدوري المصري
التشكيل - عبد الحكيم أساسي في دفاع الحرس.. وقندوسي وبلحاج يقودان وسط سيراميكا ساعة | الدوري المصري
سلوت: صلاح يمكنه التسجيل من العدم.. ولا نريد مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته