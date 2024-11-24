خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر المصري ضد إنييمبا في الكونفدرالية

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 19:45

كتب : FilGoal

المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري ضد إنييمبا النيجيري في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب المصري ضد إنييمبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب السويس الجديد، وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

احجز تذاكر المباراة من هنا

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ويقع المصري في المجموعة الرابعة مع الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي وإنييمبا.

وكان المصري فاز على الزمالك في الدوري المصري بهدف دون رد سجله محمد الشامي.

وسجل الشامي هدفا هو الثاني له على التوالي في شباك الزمالك بعدما سجل في لقاء الدور الثاني من الموسم الماضي.

ولأول مرة ينتصر المصري على الزمالك في 4 مباريات متتالية في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري.

وأيضا لأول مرة لا يخسر المصري في 6 مباريات متتالية من الزمالك لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري، متفوقا على سلسلة ضمت 5 مباريات بين 2004 و2006.

وواصل علي ماهر تفوقه على الزمالك في المواجهات الأخيرة كمدرب بتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد 11 مباراة دون فوز من قبل ضد الأبيض.

ويتشارك المصري صدارة الدوري مع الأهلي وبيراميدز والاتحاد السكندري بـ7 نقاط لكل منهم.

المصري الكونفدرالية
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