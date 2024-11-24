التشكيل - أجاسا يبدأ لأول مرة في هجوم مودرن سبورت.. وثلاثي يقود زد

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 19:27

كتب : FilGoal

زد - مودرن سبورت

يعتمد مودرن سبورت على ثنائي في هجومه، بينما يبدأ زد بثلاثي في الخط الأمامي خلال مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويقام اللقاء على استاد السلام في الثامنة مساءً.

ويبدأ أحمد طارق في قلب الدفاع بدلا من محمد إسماعيل الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
بعد 199 يوما.. الإسماعيلي ينتصر بهدف برازيلي على بتروجت محمد صلاح: نأمل أن فوز على مانشستر سيتي ونوسع الفارق دوري NBA – العقدة مستمرة.. يوكيتش يتألق ويقود دينفر لفوز كبير على ليكرز الفوز السابع تواليا.. فيورنتينا يفوز على كومو ويعتلي الصدارة مع إنتر وأتالانتا

ولأول مرة يبدأ إبراهيما أجاسا في هجوم مودرن سبورت بجوار أحمد عاطف.

وجاء تشكيل مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: أحمد مصطفى - محمد دسوقي – علي الفيل – جوزيف جوناثان

الوسط: علي زعزع – عمرو السيسي – غنام محمد – عبد الرحمن أسامة "شيكا"

الهجوم: إبراهيما أجاسا – أحمد عاطف

Image

فيما جاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد أشرف - مصطفى العش – أحمد طارق – علي جمال

الوسط: حمدي علاء – أحمد صغيري – عبد الرحمن البانوبي

الهجوم: مصطفى زيكو – ديلسون كاموني – مصطفى سعد

Image

ويسعى كلا الفريقين للفوز الأول هذا الموسم.

ويحتل مودرن سبورت المركز الـ 12 برصيد نقطتين من تعادلين.

فيما يحتل زد المركز الـ 15 برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة ودون تسجيل أي أهداف.

مودرن سبورت زد التشكيل الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - مودرن (0)-(0) زد.. الحدود (0)-(0) سيراميكا.. الشوط الثاني التشكيل - عبد الحكيم أساسي في دفاع الحرس.. وقندوسي وبلحاج يقودان وسط سيراميكا بعد 199 يوما.. الإسماعيلي ينتصر بهدف برازيلي على بتروجت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعلن قائمة المحظورات الجديدة انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(0) بتروجت.. فوز قاتل التشكيل - النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي.. وبدر موسى أساسي مع بتروجت انتظام عمر كمال ويوسف أيمن في مران الأهلي الجماعي محمد حمدي يعود لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة
أخر الأخبار
مرحبا بك في إنجلترا.. يونايتد يتعادل في أول مباراة مع أموريم ضد إبسويتش وسام مرسي 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد وفاة محمد شوقي.. تحديد موعد إعادة مباراة كفر الشيخ ضد شباب القزازين ساعة | القسم الثاني
خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر المصري ضد إنييمبا في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - مودرن (0)-(0) زد.. الحدود (0)-(0) سيراميكا.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التشكيل - عبد الحكيم أساسي في دفاع الحرس.. وقندوسي وبلحاج يقودان وسط سيراميكا ساعة | الدوري المصري
سلوت: صلاح يمكنه التسجيل من العدم.. ولا نريد مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - أجاسا يبدأ لأول مرة في هجوم مودرن سبورت.. وثلاثي يقود زد ساعة | الدوري المصري
محمد صلاح: نأمل أن فوز على مانشستر سيتي ونوسع الفارق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته