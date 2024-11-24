التشكيل - أجاسا يبدأ لأول مرة في هجوم مودرن سبورت.. وثلاثي يقود زد

يعتمد مودرن سبورت على ثنائي في هجومه، بينما يبدأ زد بثلاثي في الخط الأمامي خلال مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويقام اللقاء على استاد السلام في الثامنة مساءً.

ويبدأ أحمد طارق في قلب الدفاع بدلا من محمد إسماعيل الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

ولأول مرة يبدأ إبراهيما أجاسا في هجوم مودرن سبورت بجوار أحمد عاطف.

وجاء تشكيل مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: أحمد مصطفى - محمد دسوقي – علي الفيل – جوزيف جوناثان

الوسط: علي زعزع – عمرو السيسي – غنام محمد – عبد الرحمن أسامة "شيكا"

الهجوم: إبراهيما أجاسا – أحمد عاطف

فيما جاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد أشرف - مصطفى العش – أحمد طارق – علي جمال

الوسط: حمدي علاء – أحمد صغيري – عبد الرحمن البانوبي

الهجوم: مصطفى زيكو – ديلسون كاموني – مصطفى سعد

ويسعى كلا الفريقين للفوز الأول هذا الموسم.

ويحتل مودرن سبورت المركز الـ 12 برصيد نقطتين من تعادلين.

فيما يحتل زد المركز الـ 15 برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة ودون تسجيل أي أهداف.