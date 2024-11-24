تغير الموقف؟ مدير بايرن ميونيخ: جوريتسكا مهم للفريق ولكن

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 18:35

كتب : FilGoal

ليون جوريتسكا

أوضح ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ موقفه من ليون جوريتسكا لاعب الفريق.

وكان اللاعب مستبعدا خلال الفترة الماضية بسبب رغبة فينسنت كومباني المدير الفني.

وقال إيبرل لموقع أبيندزيتونج: "سنناقش معه ما يخبئه المستقبل مرة أخرى".

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واختتم "تحدثنا مع جوريتسكا في الصيف وقرر البقاء، نحن سعداء بوجوده هنا، هو جزء مهم من الفريق".

تغير الموقف قليلا؟

تحدث إيبرل في شهر سبتمبر الماضي عن مستقبل لاعب الوسط الألماني.

وقال إيبرل لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "أبلغنا جوريتسكا بوضوح منذ البداية أن المنافسة ستكون كبيرة مع بافلوفيتش وبالينيا وكيميتش".

وأتم "كان جوريتسكا على علم بذلك، لقد كان خارج حساباتنا، نحن نعلم أنه منزعج في الوقت الحالي، ولكن هذه هي كرة القدم".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في 10 مباريات خلال جميع البطولات الموسم الحالي.

ولعب جوريتسكا 306 دقيقة وسجل هدفا وصنع مثله.

ويحتل الفريق البافاري صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 29 نقطة، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن أينتراخت فرانكفورت الوصيف.

الدوري الألماني بايرن ميونيخ ليون جوريتسكا ماكس إيبرل
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